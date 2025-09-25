Какие вещи никогда не выйдут из моды

Мода любит смену декораций и настроения, но в базе всегда работают несколько спокойных базовых вещей. Они переживают множество сезонов, безошибочно собирают образ и, конечно, экономят бюджет. Стилист Маша Ведерникова рассказала о предметах, которые стоит оставить в гардеробе на «постоянную прописку», не трогать их каждый сезон и не пытаться улучшить то, что уже идеально.

Белая рубашка мужского кроя

Свежая белая рубашка решает обычно добрую половину стилизации. Она выгодно подчеркивает кожу, делает любой низ аккуратнее и держит баланс между расслабленностью и собранностью.

«Носите ее навыпуск с прямыми джинсами и лоферами, завязывайте узлом на талии к юбке миди, надевайте под жакет, когда нужен деловой настрой. Отлично работает размер с легким запасом, плотный хлопок и четкий воротник. Остальное пусть будет простым — гладкие украшения, чистые линии и хорошая посадка», — объясняет эксперт.

Тренч в классической бежевой гамме

Тренч дает ту самую вертикаль, которая вытягивает силуэт и объединяет слои. В дождливый день он держит форму, в сухую погоду становится рамой для всего, что под ним. С джинсами и кедами это городская повседневность, с черной базовой водолазкой и острым носком — уже собранный образ на встречу. Рукава можно немного закатать и показать браслет или часы, пояс завязать свободным узлом, полы оставить распахнутыми для движения. Это верхняя одежда, которая не спорит ни с возрастом, ни с профессией, ни с остромодными трендами.

Маленькое черное платье без лишних деталей

Платье лаконичного кроя остается верным спутником десятилетиями. Днем добавьте кардиган и ботинки или даже кеды, вечером смените их на туфли и серьги, и образ готов без долгих сборов.

«Важны длина до колена или чуть ниже, закрытый верх и спокойная линия плеча. На такой базе легко играть фактурами — тонкий ремень, жакет из твида, шелковый платок, полупрозрачные колготки. Платье говорит само за себя, а акценты добавляют шарма ситуативно, именно поэтому оно не устаревает», — уверят стилист.

Джинсы прямого кроя темного оттенка

Прямые темные джинсы — это чистый лист, который не затмевает остальное. Они дружат с белой футболкой и кроссовками, со шелковой блузой и лодочками, с сапогами и плотным свитером в холода. Следите за талией на месте, длиной до косточки и минимальным декором. Если у джинсов красивая посадка, не нужно усложнять верх. Пояс, серьги, хорошая сумка и уверенная походка украшают вашу внешность лучше любого тренда.

Черные лоферы или туфли на невысоком каблуке

Классическая пара обуви собирает образ, даже если на вас джинсы и простая футболка. Лоферы дают устойчивость и выглядят современно с носками в тон, туфли с закрытым мысом легко переводят повседневный комплект в вечерний. Работает умеренный блеск кожи, аккуратный нос и чистая линия. Осенью добавьте тонкие теплые колготки и пальто по икру, тренч и интересный шарф.