Экс-жена Галустяна прошлась по Москве в мини-юбке и колготках в сетку

Бывшая жена шоумена Михаила Галустяна прошлась по Москве в мини-юбке и колготках в сетку. Бизнесвумен Виктория Галустян отметила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что только в таком наряде готова встречать холода.

© Соцсети

«Не готова встречать осень иначе», — призналась владелица собственного бренда купальников.

Подписчики блогера активно прокомментировали ее пост:

«Очень красивая», «Шикарная», «Никто с тобой не сравнится», «Красавица», «Отлично выглядишь».

Экс-супруга артиста недавно вернулась из Монако. Галустян провела отпуск за границей с подругами. По словам бизнесвумен, она хорошо отдохнула и готова к работе.

Владелица собственного бренда купальников рассказывала в соцсетях, что возобновила активные занятия в тренажерном зале и вернулась к бегу, чтобы поддерживать себя в форме. Экс-супруга юмориста также следит за питанием и старается не переедать.

В апреле 2025 года шоумен сообщил о разводе с женой после 18 лет брака. У них есть две дочери: 15-летняя Эстелла и 13-летняя Элина. В мае журналистка Алена Мартынова заявила, что причиной расставания супругов мог стать роман юмориста с визажисткой Миленой, которая сейчас беременна. Однако девушка опровергла эти слухи. Позже бывшая жена Галустяна призналась, что ей неприятны обсуждения их личной жизни. По словам бизнесвумен, никто никого не предавал и не бросал. Решение о разводе было совместным. Экс-супруга шоумена назвала его хорошим, порядочным и добрым мужчиной. Она заверила, что артисту самому сейчас непросто.