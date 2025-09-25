Какие комбинации украшений в тренде осенью 2025 года

Серую осеннюю погоду можно раскрасить с помощью аксессуаров. Главный тренд сезона – смелые комбинации и максимализм. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на стилиста Никиту Карстена.

По словам эксперта, строгих правил в ношении украшений больше нет. Сейчас в тренде сочетание несочетаемого: можно комбинировать золото с серебром, носить массивные серьги и несколько колец одновременно.

Один из ключевых трендов – использование платков не по прямому назначению.

"Ими теперь активно декорируют сумки или используют как пояс. Это простой и элегантный способ добавить образу индивидуальности, не перегружая его", – объяснил Карстен.

Стилист отметил, что для делового стиля лучше выбрать один-два лаконичных аксессуара, а для вечернего образа можно позволить себе более смелые решения, например дизайнерские брелоки ручной работы.

Ранее стилист Алена Гусева рассказала, какие вещи помогут скорректировать область талии. По ее словам, визуально скорректировать эту область помогут платья-рубашки, а также брюки, джинсы и юбки с завышенной линией талии.