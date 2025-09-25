Известная стилистка назвала самую трендовую одежду на осень

Lenta.ru

Известная американская стилистка Стейси Лондон назвала самую трендовую одежду на осень. Соответствующий комментарий публикует Page Six.

Известная стилистка назвала самую трендовую одежду на осень
© Лента.Ru

По словам эксперта, в настоящем сезоне будут актуальны вещи в коричневых и медных тонах. Кроме того, Лондон считает, что модными также станут предметы гардероба с различными принтами

«Думаю, вы увидите тонну леопардовых, гороховых, полосатых и цветочных принтов», — подчеркнула она.

В то же время специалистка порекомендовала обратить внимание на одежду и обувь, выполненную из замши или украшенную блестками. Вдобавок она отметила, что осенью многие женщины начнут носить в офис платья и юбки вместо брючных костюмов.

«Мне кажется, вы увидите больше юбок и платьев, чем раньше. Это связано с тем, что мы отходим от делового пиджака и повседневных джинсов», — пояснила собеседница портала.

В августе сообщалось, что редакторы журнала Vogue назвали самые модные платья на осень 2025 года.