Как носить осенью свитера и кардиганы, чтобы не превратиться в бабку

Этой осенью женщинам старше 50 лет предлагается широкий выбор стильных вязаных вещей. Главное, чтобы одежда сидела идеально по фигуре и гармонично сочеталась с остальным образом. В фаворитах сезона — свитера, кардиганы и платья.

Стилисты рассказали, что в этом сезоне лучше выбирать свитера нейтральных оттенков: темно-синего, серого или кремового. Обратите внимание на модели с косой вязкой или рельефной текстурой. Их можно сочетать с джинсами и кроссовками для повседневного образа, с брюками — для офиса, или с юбкой-карандаш — для элегантного выхода.

Кардиганы светлых тонов, особенно удлиненные, на женщинах 50+ будут смотреться стильно и современно. Чтобы не превратиться в бабку, выбирайте модели с геометрическим принтом. Они отлично сочетаются с длинными женственными платьями, создавая уютные осенние ансамбли. Приталенный крой выгодно подчеркнет талию, отмечает канал «Мне 50». Вязаные платья стоит выбирать свободного кроя или слегка oversize, длиной миди — это визуально вытягивает силуэт. Образ можно дополнить кожаным поясом-шнурком. Стилисты советуют выбирать однотонные модели. Ранее стилисты рекомендовали после 50 лет отдавать предпочтение классике, которая не стареет. Например, классическое кашемировое пальто можно вписать и вечерние, и в повседневные образы, писал «ГлагоL«.