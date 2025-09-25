Американская певица Джессика Симпсон назвала любимый наряд для свиданий. Соответствующее интервью публикует журнал People.

«Леопардовое платье, обязательно каблуки или босоножки на платформе. Я только что сделала звонок и заказала их в красном цвете», — призналась знаменитость.

Также Симпсон отметила, что сходит с ума от одежды с анималистичными принтами.

«Для меня леопард — нейтральный принт. Он для меня как бежевый цвет. У моей бабушки всегда было что-то с леопардовым принтом: шарфы или украшения», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что Джессика Симпсон появилась на красной дорожке музыкальной премии MTV VMA 2025 и подверглась обсуждениям в сети.