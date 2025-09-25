В сети раскритиковали внешность Деми Мур на Неделе моды в Милане

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур посетила Неделю моды в Милане и была раскритикована за внешность в сети. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

62-летняя звезда «Субстанции» вышла в свет в облегающем платье, декорированном многочисленными блестящими украшениями. При этом знаменитости распустили завитые в локоны темные волосы и нанесли макияж в нейтральных оттенках. Образ украсили массивные кольца.

Пользователи сеи оценили внешний вид Мур в комментариях под материалом.

«Деми, ты просто перегибаешь палку с этими филлерами на щеках!», «Лицо Мур теперь похоже на расплавленный пластик...», «Не понимаю, что у нее с щеками!», «Это просто кошмар. Сегодня в рыбной лавке только старая форель», — написали они.

В апреле 62-летняя Деми Мур снялась в экстремально коротких шортах для Time. Знаменитость была запечатлена в кадре в черном лонгсливе и откровенном изделии бренда Dolce & Gabbana.