Пять платьев, которые идеально носить осенью: видео
Осень – отличное время, чтобы сменить легкие платья на более уютные. Стилист @style_support делится пятью универсальными вариантами.
Трикотажное платье
Можно выбрать прямого кроя или по фигуре. Его можно носить с ремнем, выбирать гладкую или фактурную вязку. Идеально на каждый день.
Платье-пиджак
Эта модель актуальна для офиса и не только. Носите с каблуками или сапогами без каблука. Если добавите укладку, получится образ на вечер.
Платье «песочные часы»
Оно подчеркивает фигуру, доступно в мини и миди вариантах. Подходит для теплых осенних дней.
Кожаное платье или сарафан
Может быть прямым или рубашечного кроя. Универсальный и эффектный выбор.