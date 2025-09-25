Осень – отличное время, чтобы сменить легкие платья на более уютные. Стилист @style_support делится пятью универсальными вариантами.

Трикотажное платье

Можно выбрать прямого кроя или по фигуре. Его можно носить с ремнем, выбирать гладкую или фактурную вязку. Идеально на каждый день.

Платье-пиджак

Эта модель актуальна для офиса и не только. Носите с каблуками или сапогами без каблука. Если добавите укладку, получится образ на вечер.

Платье «песочные часы»

Оно подчеркивает фигуру, доступно в мини и миди вариантах. Подходит для теплых осенних дней.

Тренды верхней одежды 2025 года: что носить этой осенью

Кожаное платье или сарафан

Может быть прямым или рубашечного кроя. Универсальный и эффектный выбор.