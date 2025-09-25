Стилист посоветовал модные цвета на эту осень

Оттенок шоколадного мусса (Mocha Mousse) — самый модный цвет этой осени. Об этом «Газете.Ru» рассказала стилист Юлия Железнова.

© unsplash

«Главным цветом этого сезона стал оттенок Mocha Mousse — теплый шоколадный тон с кофейно-каштановыми нюансами. Он подходит как для повседневных образов, так и для более изысканных сочетаний. Оттенок подчеркивает естественную теплоту и добавляет образу глубину», — заявила эксперт.

Железнова также посоветовала присмотреться к глубокому фиолетовому.

«Этот цвет возвращается в тренды. Он придает образам нотки загадочности и утонченности», — отметила стилист.

По ее словам, не потерял актуальности и ярко-красный, который отлично работает как акцент.

Любителям мягких оттенков Железнова предложила обратить внимание на йогуртово-розовый.

«Йогуртово-розовый отлично сочетается с бежевыми и серыми базовыми цветами, а также с тем же оттенком шоколадного мусса, добавляя образам женственности и легкости», — заявила стилист.

Железнова призвала не бояться экспериментировать с комбинациями.

«Теплый шоколадный может прекрасно ужиться как с дерзким красным, так и с мягким розовым, создавая сложные, многослойные образы», — заключила эксперт.

