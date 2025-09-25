Что такое спортшик и как правильно сочетать одежду в этом стиле

Стиль спортшик в одежде позволяет органично сочетать вещи, которые, казалось бы, не подходят друг к другу, — например, массивные кеды с шелковыми платьями или классическими пальто. Благодаря этому можно создать элегантный, но при этом комфортный образ. «Лента.ру» рассказывает, что такое стиль спортшик в одежде, из каких вещей строится такой гардероб и как правильно их сочетать.

Что такое спортшик

Спортшик в одежде — стиль, который сочетает в себе элементы спортивного и классического гардероба. Это отражает сам термин: он состоит из слов sport («спорт») и chic («шикарный»). Спортшик-образы выглядят расслабленно и непринужденно, но при этом дорого и ухоженно.

Спортивный стиль и спортшик — разные понятия. В первом случае достаточно надеть спортивный костюм или лосины с кроп-топом. А во втором — важно знать меру: для создания стильного и комфортного образа достаточно одной спортивной вещи.

При этом важно уметь правильно сочетать выбранный элемент с классическим или гламурным предметом гардероба. Например, можно миксовать спортивные штаны, свитшот и пиджак с туфлями на каблуке и дорогой кожаной сумкой.

Стиль спортшик подходит для тех, кто не боится экспериментировать, хочет подчеркнуть свою индивидуальность, придерживаясь при этом моды и комфорта.

История стиля спортшик

История спортшика как стиля берет свое начало еще в 1920-х годах. Тогда идейным вдохновителем стиля стала французский модельер Коко Шанель. Именно основательница модного дома Chanel решила внедрить в коллекцию женской одежды аналоги предметов мужского гардероба: брюки-кюлоты, широкие брюки, тельняшки из джерси и другие вещи с прямыми линиями и спортивными фасонами. Эти наряды сильно отличались от модных тогда платьев с объемными юбками и корсетами.

Особенно популярными наряды в стиле спортшик были в 1980-е, когда в моду вошла аэробика. В те годы девушки повсеместно носили яркие легинсы, кроп-топы и спортивные кроссовки, а еще разноцветные гетры и повязки для волос.

В 1990-е кроссовки придумали сочетать с юбками, но настоящий всплеск популярности спортшика случился в 2000-х. Тогда знаменитости стали появляться в лосинах или штанах с лампасами на красных дорожках. В итоге граница между повседневным и спортивным стилем стерлась окончательно.

«Несмотря на свою долгую историю, по-настоящему популярным этот стиль стал в последние десятилетия. Сегодня это уже не просто кроссовки под деловой костюм, а умение сочетать фактуры, силуэты и настроения, создавать целостный и гармоничный образ, который уместен как в офисе, так и на неформальной встрече с друзьями», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» основательница бренда одежды M108W Кристина Сабирова.

Трендовые вещи в стиле спортшик

Для создания образа в стиле спортшик стоит ориентироваться на несколько ключевых категорий одежды, которые составляют основу гардероба. Кроме того, важно выбирать вещи из качественных материалов и обращать внимание на крой, подчеркнула модный эксперт.

Спортивные брюки

В образе не должно быть бесформенных треников. Спортшик предполагает брюки с идеальной посадкой, сделанные из качественных тканей — шелка, кашемира, плотного хлопка или шерсти, отметила Кристина Сабирова. Можно также присмотреться к атласным штанам с лампасами или спортивным брюкам со стрелками.

Спортивные брюки отлично сочетаются с шелковой блузой и классическим жакетом или укороченным топом и оверсайз-пальто. Дополнят обувь лодочки на каблуке.

Худи и свитшоты

Отдавайте предпочтение моделям свободного кроя чуть ниже бедер, без лишних деталей. При этом они должны быть выполнены из качественного хлопка или кашемира.

Носить худи или свитшот можно в комплекте:

с классической юбкой-карандашом или плиссированной миди-юбкой;

с широкими брюками-палаццо и элегантными ботильонами;

под объемный пиджак или тренч;

с wide-leg джинсами и ботинками на платформе.

Также свитшот будет хорошо кроссовками.

Кроссовки и кеды

Настоящая визитная карточка стиля спортшик. В образ можно включать как классические белые кеды, так и массивные кроссовки — выбор огромен и зависит только от вас Кристина Сабирова, модный эксперт.

Сочетать такую обувь можно с повседневной и спортивной одеждой: с брючным костюмом, свитшотами, платьем-комбинацией, строгой юбкой, джинсами и даже вечерним платьем.

Платья и юбки

Платье в стиле спортшик, как на показе модного дома Boss, можно бомбер или спортивная ветровка, а также кроссовки или туфли.

Бомберы и ветровки

Выбирайте модели из необычных тканей — атласа, шелка, кожи или с вышивкой. Лучше всего они сочетаются с джинсами и футболкой или с брюками-кюлотами и лоферами. Также их можно носить поверх легкого платья.

Вещи из денима

«Джинсы, джинсовые куртки, юбки, да и сам по себе деним — универсальный материал, который легко "подружить" со спортивными и шикарными элементами вроде строгого пальто, шелкового платья и прочих вещей», — отметила Кристина Сабирова.

Спортивный кроп-топ

Спортивные бюстгальтеры уходят в прошлое, в 2025 году их сменяют кроп-топы со встроенной поддержкой груди. У таких моделей, как правило, широкие бретели и плотная посадка, но нет сдавливания.

Спортивные кроп-топы отлично сочетаются с высокими легинсами или шортами. Повседневный образ можно дополнить рубашкой или жакетом.

Модные сочетания в стиле спортшик

Спортивные штаны и пиджак

Сочетание спортивных брюк и оверсайз-пиджаков — уже почти классика стиля спортшик в повседневной жизни. Особенно актуально надевать яркие штаны с лампасами с базовой футболкой и пиджаком нейтрального цвета.

Спортивные штаны и туфли

В 2025 году в тренде контрастное сочетание спортивных штанов и туфель со шпилькой или без. Носить обувь можно как на босу ногу, так и с длинными белыми носками.

Более сдержанный вариант — черные спортивные брюки и черные сапоги на каблуке.

Спортивные штаны и пальто

В холодное время года удачно будет смотреться сочетание спортивного костюма с оверсайз-пальто. Подобная комбинация выглядит стильно, но в то же время расслабленно и уютно.

Спортивные штаны с рубашкой

Рубашку в данном случае можно заправить одним краем в спортивные штаны или надеть поверх топа и завязать снизу узлом. Образ может быть монохромным или контрастным: удачно будут смотреться зеленые штаны и розовая рубашка или брюки небесно-голубого оттенка и рубашка цвета сливочного масла.

Как создать образ в стиле спортшик

Рекомендации, которые помогут создать гармоничный образ, дала Кристина Сабирова.