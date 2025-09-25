Эксперт объяснил, как сделать тканевые маски максимально эффективными

Тканевые маски будут наиболее эффективны после душа, а также при правильном хранении. Об этом «Газете.Ru» подробно рассказала руководитель отдела разработки продукта VOIS Дарья Александрова.

© unsplash

«Используйте маску после душа: теплый пар после душа раскрывает поры, что способствует лучшему проникновению эссенции. Не экономьте на подготовке: чистая кожа — это 50% успеха. Если у вас есть отдельные маски для глаз (патчи), используйте их после основной маски или параллельно с ней (если позволяет формат). Важно помнить: тканевые маски — прекрасное дополнение к ежедневному уходу, но они не заменяют полноценное очищение, тонизирование и увлажнение», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что важно тщательное очищение.

«Кожа должна быть полностью очищена от макияжа, грязи и кожного сала. Используйте свое обычное средство для умывания. Тонизирование (необязательно, но желательно): тоник помогает выровнять pH кожи и подготовить ее к лучшему впитыванию эссенции из маски. Лайфхак: если у вас есть время, после умывания можно сделать легкий энзимный пилинг или гоммаж (1–2 раза в неделю), чтобы удалить омертвевшие клетки. Это позволит эссенции маски проникнуть еще глубже», — добавила Александрова.

Эксперт подчеркнула, что важно хранить маски в невскрытой заводской упаковке.

«Упаковка защищает маски от высыхания, загрязнения и потери активных компонентов. Прохладное, темное место — идеальное место: комнатная температура, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла», — объяснила руководитель продукта.

Еще один лайфхак, по мнению специалиста, — охлаждение в холодильнике.