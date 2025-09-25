Исследование показало, какие ароматы теперь предпочитают россияне

В 2025 году спрос на унисекс-парфюмерию по сравнению с аналогичным периодом 2024 года вырос в денежном выражении и почти в 2,3 раза в количественном. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики бренда «Золотого Яблока».

© unsplash

«Рост интереса связан с изменением отношения к парфюмерии: аромат все чаще выбирают не по гендерному признаку, а как средство самовыражения и отражение характера. Молодая аудитория особенно активно поддерживает этот тренд, ориентируясь на настроение и личные предпочтения», — рассказали они.

Аналитики добавили, что для половины опрошенных покупателей половое назначение парфюма (мужской или женский) не имеет значения.

«При этом 28% людей сознательно выбирает ароматы унисекс — и среди мужчин их доля выше (36% против 26% у женщин). Средний чек категории составил 7 793 рубля. В числе наиболее востребованных направлений — цитрусовые аккорды (бергамот, грейпфрут), древесные и пряные ноты (ветивер, имбирь, пачули), а также современные интерпретации цветочных ароматов», — добавили аналитики.

Из фаворитов эксперты отметили отнесли композиции Bois Imperial, Nice Bergamote и Fig Infusion бренда Essential Parfums Paris, №4 Après l'Amour Thomas Kosmala, Blanche Bête Liquides Imaginaires, Vetiver d'Haiti au The Vert бренда Chopard, Ganymede Marc-Antoine Barrois и Gingembre Pétillant из коллекции Atelier Versace.