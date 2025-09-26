Рита Ора посетила показ в Милане в мини-платье

Певица Рита Ора в мини-платье посетила показ бренда Prada в Милане. Об этом сообщает Dailу Mail.

© globallookpress

Рита Ора позировала в голубом мини-платье с голыми ногами. Образ дополнили серые носки, туфли с острым мысом, солнцезащитные очки и сумка-мешочек из черного атласа. Волосы ей выпрямили и сделали легкий макияж с бежевой помадой.

© Газета.Ru

Несколько недель назад Рита Ора посетила мероприятие Coveteur GRWM в клубе Tryst в Нью-Йорке. Певица появилась на публике в рваном черном боди с кожаным поясом, капроновых колготках и ботфортах на каблуках с мехом. Поп-исполнительница завершила свой образ ожерельями, массивными браслетами и кольцами. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками, серебристыми тенями и помадой.

До этого Рита Ора выступила на разогреве у Кайли Миноуг на концерте в Майами. Певица вышла на сцену в молочном облегающем комбинезоне с прозрачным кружевом и атласными вставками. Поп-исполнительница также надела золотые массивные браслеты и кольца. Стилист уложил волосы знаменитости в локоны, а визажист сделал ей макияж с розовыми блестящими тенями, румянами, контурингом и матовой помадой.