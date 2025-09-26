Мужчины стали чаще увеличивать пенис: что нужно знать об операции

Согласно статистике, опубликованной в «Журнале сексуальной медицины», от 42 до 55 процентов мужчин недовольны размером пениса. Некоторые из них идут на крайние меры — увеличение полового члена. Пластический хирург, андролог, заместитель генерального директора по медицинской деятельности Института пластической хирургии и косметологии, секретарь профильной комиссии Минздрава России по специализации пластическая хирургия, председатель Образовательного комитета Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ), член Этического комитета РОПРЭХ Михаил Павлюк рассказал «Ленте.ру», реально ли увеличить пенис, какие осложнения бывают после операции и как она влияет на сексуальную жизнь мужчин.

© Lenta.ru

— «Лента.ру»: Можно ли сказать, что в последние 10 лет мужчины стали чаще задумываться о том, чтобы увеличить половой член?

Михаил Павлюк: Да, безусловно. За последние 10 лет мы наблюдаем значительный сдвиг в отношении мужчин к интимной пластике. Если раньше эта тема была строго табуирована и ассоциировалась с чем-то постыдным, то сейчас мужчины стали гораздо чаще задумываться о таких возможностях.

— Почему так происходит?

Благодаря интернету и социальным сетям информация о мужской интимной пластике стала гораздо более доступной. Мужчины видят реальные примеры и результаты, что снижает уровень страха и предрассудков. Общество в целом становится более открытым к обсуждению интимных тем. Растет и понимание того, что забота о своем теле — это нормально и естественно.

Кроме того, современные мужчины все больше внимания уделяют физическому и психологическому благополучию, стремясь к самосовершенствованию во всех сферах жизни. В итоге и отношение к интимной пластике меняется — от полного отрицания и замалчивания к более осознанному подходу.

— Кто чаще обращается за такими операциями?

Чаще всего это мужчины в возрасте от 25 до 55 лет. Однако я работаю и с более молодыми пациентами, которым уже исполнилось 18 лет, и с мужчинами старшего возраста, если нет медицинских противопоказаний.

А вот прямой зависимости от социального статуса или профессии нет. Это могут быть офисные работники, бизнесмены, представители творческих профессий и рабочие.

— А сколько лет было вашему самому пожилому пациенту?

Это был мужчина в возрасте 72 лет. При этом у него не было признаков микропении. Несмотря на это, он всю жизнь мечтал увеличить размер. Возраст сам по себе не является абсолютным противопоказанием, главное — общее состояние здоровья.

— То есть мужчины, которые решают увеличить половой член, не всегда имеют объективно маленький пенис?

Основная причина обращения к пластическому хирургу — это желание повысить уверенность в себе, избавиться от комплексов и улучшить качество интимной жизни. Многие мужчины приходят за интимной пластикой, даже если их размеры находятся в пределах нормы.

13,4 сантиметра в среднем составляет нормальная длина полового члена в возбужденном состоянии для взрослых мужчин европейской популяции.

Другие же имеют объективно небольшие размеры (микропению), что вызывает дискомфорт или даже полную невозможность вести нормальную половую жизнь. Этот диагноз ставится в случае, если длина пениса составляет менее 8,5 сантиметра.

— Это дорогая операция?

Мужская интимная пластика — это специализированное хирургическое вмешательство, которое требует высокой квалификации хирурга и анестезиолога, а также использования современного оборудования и качественных материалов. Кроме того, количество врачей, выполняющих весь спектр операций мужской интимной пластики, невелико. Поэтому, безусловно, операцию нельзя назвать дешевой.

Различные процедуры, такие как увеличение длины и толщины полового члена или пластика мошонки, имеют разную сложность и, соответственно, стоимость.На цену также влияет тип анестезии и ее продолжительность, необходимость послеоперационного наблюдения в клинике, а также стоимость расходных материалов.

— Бывало ли, что вы отказывались проводить операцию?

Да, бывают случаи, когда мы отказываем в операции, так как на первом месте всегда стоит безопасность и здоровье пациента.

Основными причинами для отказа могут быть медицинские противопоказания, такие как серьезные сердечно-сосудистые заболевания, нарушения свертываемости крови, сахарный диабет в декомпенсированной форме, онкологические заболевания и острые воспалительные процессы.

Также мы можем отказать, если у пациента нереалистичные ожидания относительно результата и мы понимаем, что не сможем их оправдать без ущерба для здоровья или функциональности.

Еще одна причина — психологическая неготовность, если есть подозрение на дисморфофобию (когда человек постоянно переживает из-за мнимых дефектов внешности) или другие психологические проблемы, требующие работы с психологом, а не хирургического вмешательства.

— А бывает такое, что противопоказаний нет, но вы отговариваете пациента?

Смотря что считать противопоказаниями. Наша задача как врачей — не просто выполнить запрос, а действовать в интересах пациента. Так, нереалистичные ожидания не являются прямым противопоказанием для операции, но в этом случае мы будем рекомендовать воздержаться от операции.

Другие причины: если беспокойство вызвано лишь субъективными представлениями пациента или давлением извне, если потенциальные риски операции превышают ожидаемую пользу или у пациента есть нерешенные психологические проблемы, которые операция не исправит, а лишь временно замаскирует. В таких случаях мы проводим беседу, во время которой объясняем анатомические основы и потенциальные риски, даем подробные рекомендации.

— А на сколько сантиметров в итоге реально увеличить половой член?

Современные хирургические методы удлинения полового члена позволяют увеличить его длину за счет высвобождения внутренней части, которая обычно скрыта в теле (лигаментотомия), или прямой пластики белочной оболочки кавернозных тел (корпоропластика). В среднем речь идет об увеличении от двух до шести сантиметров. Результат может варьироваться в зависимости от индивидуальных анатомических особенностей.

От 2 до 6 сантиметров — на столько реально увеличить пенис.

Говоря об увеличении толщины, результат чаще всего достигается с помощью липофилинга или введения филлеров на основе гиалуроновой или полимолочной кислот. Результат в этом случае также индивидуален, но обычно это увеличение на один-четыре сантиметра в обхвате. Эффект от липофилинга может быть более стабильным, чем от филлеров, которые со временем рассасываются.

Важно подчеркнуть, что не существует гарантированного количества сантиметров, а результат всегда зависит от индивидуальных особенностей пациента, выбранного метода и реакции организма на операцию.

Цель пластического хирурга — достичь пропорционального и естественного результата.

— А как меняется внешний вид после операции, кроме увеличения длины или ширины? Половой член выглядит естественно?

В целом внешний вид стремится к максимально естественному. Если говорить о лигаментотомии, то после заживления пенис будет выглядеть пропорционально длиннее. При липофилинге он станет толще, но при грамотном выполнении не должно быть ощущения неестественности.

При лигаментотомии разрез чаще всего делается у основания пениса, в лобковой области. После заживления остается тонкий и малозаметный шрам, который со временем светлеет и становится практически невидимым, часто скрываясь в волосяном покрове.

При липофилинге или использовании филлеров делаются очень маленькие проколы для введения канюль, которые практически не оставляют видимых шрамов. При более сложных методах шрамы могут быть более заметными, но они всегда минимизируются и располагаются в максимально незаметных местах.

Наша цель — не только достичь желаемого размера, но и сохранить максимально естественный и эстетически привлекательный внешний вид.

— А ощущения от интимной близости после операции меняются?

У большинства пациентов после полного восстановления и заживления ощущения от интимной близости не только не ухудшаются, но и улучшаются. Это связано с несколькими факторами. Так, повышение самооценки и избавление от комплексов значительно раскрепощает мужчину, позволяя ему получать больше ощущений. Также операция может обеспечить более полное заполнение влагалища партнерши, что для обеих сторон может быть положительным моментом.

При лигаментотомии чувствительность головки и ствола полового члена, как правило, не меняется, так как нервы, отвечающие за чувствительность, не затрагиваются. В редких случаях в первые недели после операции может быть временное онемение или, напротив, повышенная чувствительность, но это проходит по мере заживления.

При липофилинге или введении филлеров чувствительность также не страдает, поскольку жир или филлер вводятся под кожу, не затрагивая нервные окончания, расположенные в более глубоких слоях.

В любом случае в период реабилитации важно соблюдать все рекомендации врача, чтобы процесс заживления прошел правильно и без осложнений.

— А какие могут быть осложнения?

Как и любое хирургическое вмешательство, интимная пластика имеет потенциальные риски осложнений, хотя при выполнении опытным хирургом в хорошо оснащенной клинике и соблюдении всех рекомендаций они минимальны. Возможные осложнения включают:

отеки и гематомы, которые носят временный характер и проходят самостоятельно; редко встречаются инфекции, которых можно избежать при соблюдении стерильности и приеме антибиотиков; временное изменение чувствительности, связанное с отеками; при введении гиалуроновой и полимолочной кислот или липофилинге встречается асимметрия и неровности, но почти во всех случаях они легко поддаются коррекции; крайне редко наблюдаются случаи отторжения филлера или имплантов; редко формируются келоидные или гипертрофические рубцы, требующие лечения или коррекции.

— Некоторые мужчины пытаются увеличить половой член в домашних условиях, например, с помощью экстендера. Можно назвать этот метод эффективным и безопасным?

Существует много таких методов: экстендеры, вакуумные помпы, народные средства и различные упражнения. Экстендеры — это устройства, которые создают постоянное, но дозированное натяжение на половой член с целью стимуляции роста тканей.

Некоторые исследования показывают, что при очень длительном и регулярном использовании (до года и более) экстендеры могут дать небольшой прирост в длине (до одного-двух сантиметров), но результаты сильно варьируются и не всегда стабильны. Они требуют огромной дисциплины и терпения.

Вакуумные помпы создают вакуум, который увеличивает приток крови к половому члену, делая его больше. Однако эффект от помпы является временным и длится лишь в течение короткого времени после использования. Такие устройства могут быть полезны для реабилитации после некоторых операций или при эректильной дисфункции, но они не дают постоянного увеличения. Большинство других методов абсолютно неэффективны и бесполезны с точки зрения постоянного увеличения размера.

При этом опасными они быть могут. Неправильное использование экстендеров или помп, чрезмерное натяжение или давление может привести к повреждению тканей, разрывам, кровоизлияниям, повреждению связок и нарушению кровообращения. Также при использовании непроверенных средств или нарушении гигиены есть риск инфицирования.

Более того, бесконечные попытки изменить внешний вид гениталий без видимого результата могут привести к усугублению комплексов, разочарованию и психологическим проблемам.

— Сегодня набирает популярность еще и пластика мошонки. Что это за операция?

Пластика мошонки (скротопластика) — это хирургическое вмешательство, которое позволяет изменить форму, размер или положение мошонки. Обращаются мужчины с разными запросами. Чаще всего это связано с возрастными изменениями. Дело в том, что со временем кожа мошонки теряет эластичность и провисает, что может вызвать как эстетический дискомфорт, так и физические неудобства.

Существует и так называемый парус мошонки — обычно врожденная особенность, когда часть полового члена скрыта мошонкой. Это значительно ухудшает внешний вид интимной зоны и визуально уменьшает длину полового члена.

Иногда причиной являются последствия травм или операций. Так, после лечения варикоцеле или гидроцеле форма мошонки меняется. Реже встречаются врожденные особенности, которые пациент хочет скорректировать.

Бывают и чисто эстетические причины, когда мужчина просто хочет, чтобы мошонка выглядела более подтянутой, компактной или симметричной. Кроме того, избыточное провисание иногда вызывает дискомфорт при занятиях спортом или ношении определенной одежды.

— Бывают ли медицинские показания к пластике мошонки и увеличению полового члена, или это только вопрос эстетики?

Если говорить об увеличении полового члена, то в подавляющем большинстве случаев это все же вопрос эстетики и психологического комфорта. Объективные медицинские показания встречаются редко, а связаны они с очень специфическими состояниями, например микропенией — крайне маленьким размером, вызванным гормональными нарушениями или врожденной патологией.

Что касается пластики мошонки, здесь медицинские показания встречаются чаще, хотя и эстетика тоже играет большую роль. Это может быть значительное провисание, которое вызывает натирание, трудности с гигиеной, неприятные ощущения при ходьбе или занятиях спортом. Еще одна ситуация — послеоперационные или посттравматические деформации, когда требуется восстановить нормальную анатомию.

Иногда мы выполняем восстановительную хирургию после удаления новообразований, когда необходима реконструкция. Также бывают случаи коррекции мошонки после лечения пахово-мошоночных грыж или значительной потери массы тела. Ожирение или грыжи могут сильно перерастягивать кожу мошонки, меняя ее форму и размеры.

— Что вы посоветуете мужчинам, которые переживают из-за внешнего вида своих гениталий?

Мой первый и главный совет очень простой: не оставайтесь наедине со своими переживаниями и не занимайтесь самолечением сомнительными домашними методами. Обратитесь за профессиональной консультацией к специалисту. Нужно записаться на прием к урологу-андрологу или пластическому хирургу. Это действительно самый важный шаг.

Опытный врач проведет осмотр, оценит реальные размеры, исключит возможные патологические состояния и, что самое главное, откровенно поговорит с вами. Он сможет объяснить, входят ли ваши размеры в пределы нормы, и поможет сформировать реалистичные ожидания.

Очень важно избегать сравнений, потому что каждый человек уникален. Интернет и порноиндустрия формируют искаженное представление о том, что такое нормальный размер. Сравнивать себя с вымышленными стандартами — заведомо неправильный путь.

Если после консультаций с врачами или даже психологом вы все же придете к выводу, что операция необходима, то это будет осознанный выбор на основе полной и достоверной информации о рисках, возможностях и реальных результатах.

Помните, что самое главное — это ваше общее благополучие и уверенность в себе. Современная медицина действительно может предложить самые разные решения, но применять их нужно разумно и только под контролем специалистов.