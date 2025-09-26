Кайли Дженнер опублковала фото в откровенном образе

Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер снялась в откровенном образе. Соответствующий пост опубликован в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном бюстгальтере с треугольными чашками и облегающем изделии без бретелей поверх него.

При этом звезда похвасталась фигурой. В то же время она распустила волосы и сделала мейкап в нюдовых оттенках. Внешний вид украсили многочисленные серьги.

Ранее в сентябре Кайли Дженнер снялась в бюстгальтере. Знаменитость запечатлела себя крупным планом в розовом нижнем белье.