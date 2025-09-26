Как выглядеть дорого с минимальными вложения: главные тренды осени

Осенью можно выглядеть стильно и дорого, при этом не опустошая свой кошелек. Достаточно знать несколько модных приемов, чтобы освежить привычные образы. Один из ключевых трендов этого сезона — игра на контрастах: сочетание легких летних вещей с твидовыми жакетами или грубыми ботинками. Такие приемы создают яркий визуальный дисбаланс. Стилисты отмечают, что акцент на небольших деталях всегда вызывает интерес. Например, отогнутые лацканы на пиджаке с контрастной подкладкой, декоративные пуговицы или меховой брелок на сумке сразу делают образ сложнее. В тренде также легкая небрежность. Для базовых вещей работает правило смены кроя. Например, замена обычных брюк на модель сканты или джинсы с широкими отворотами сразу добавляет образу актуальности. Многослойность по-прежнему на пике моды.

© ГлагоL

Эти приемы требуют минимум затрат, но серьезно повышают уровень стиля, отмечает канал Lady’Style. Ранее «ГлагоL» рассказал, как дамам 50+ носить вязаные вещи, не превращаясь в бабку. Главное, чтобы одежда сидела идеально по фигуре и гармонично сочеталась с остальным образом.