Стоматолог раскритиковал внешность Николая Баскова

Ослепительная улыбка известного певца Николая Баскова демонстрирует устаревший подход к эстетике. По мнению стоматолога Максима Лабухина, главная проблема улыбки — неестественная «фарфоровая» белизна зубов. Вторая сложность — не исправленный прикус, из-за которого при разговоре у артиста сильно выдвигается нижняя челюсть. Сколько стоит улыбка артиста и какие технологии применяются в эстетической стоматологии сегодня, сайту «Страсти» рассказал медицинский директор федеральной сети стоматологии МИА.РФ Максим Лабухин.

«Если оценивать улыбку Николая Баскова с точки зрения современных стоматологических стандартов, то мы наблюдаем явный перебор с белизной. Скорее всего, были использованы виниры или коронки цвета Bleach 1 — самые светлые из возможных. Главный их эстетический недостаток — отсутствие прозрачности на режущем крае зубов. Зубы выглядят просто белыми, как фарфоровые, что лишает улыбку естественности и натуральности. Такая радикальная белизна была трендом лет 10 назад. Ее называли "голливудской улыбкой", она символизировала статус и достаток. Сегодня стоматологи рекомендуют пациентам более естественные оттенки белого», — Максим Лабухин, медицинский директор федеральной сети стоматологии МИА.РФ.

Второй и более важный с медицинской точки зрения нюанс — это положение челюсти Николая Баскова. Судя по всему, изначально у артиста был некорректный прикус. Во время разговора нижняя челюсть немного выдвигается вперед и виден преимущественно нижний зубной ряд. Для идеальной эстетики необходимо было провести гнатологическую подготовку — работу с височно-нижнечелюстным суставом для правильного позиционирования челюсти.

Важно понимать, что ортопедическое лечение, особенно такое масштабное, должно начинаться с тщательного анализа смыкания челюстей. Игнорирование этого этапа может привести не только к внешним недочетам, но и к функциональным проблемам в будущем — например, грозить перенапряжением в жевательных мышцах. Коррекция на этом этапе позволила бы сделать более заметными верхние зубы, что визуально гораздо привлекательнее.

Что касается материалов, то с высокой долей вероятности стоматологи использовали качественные и долговечные конструкции: виниры из прессованной керамики E-Max или коронки из диоксида циркония. Преимущество виниров в том, что для их установки требуется минимальная обработка собственных зубов, что позволяет сохранить больше здоровых тканей. Кроме того, они устойчивы к окрашиванию, редко скалываются и, как правило, не доставляют проблем в дальнейшем. Однако такие конструкции требуют регулярного обслуживания: раз в полгода необходима профессиональная чистка, контрольные осмотры и снимки на компьютерном томографе. Срок их службы составляет около 10–15 лет, после чего требуется замена.

«Второй возможный вариант — коронки из диоксида циркония. Это высококачественный материал, биосовместимый с организмом: он не вызывает аллергических реакций и обеспечивает комфорт при ношении. Таким образом, оба варианта — виниры из прессованной керамики и циркониевые коронки — являются корректными и современными решениями для восстановления эстетики. Однако в данном случае основной недостаток заключается не в выборе материала, а в подобранном цвете, который нарушает естественность улыбки. Если бы у стоматологов была возможность выбрать более естественный цвет с прозрачным режущим краем и провести работу над прикусом для приведения в порядок всей системы, то это сделало бы улыбку идеальной. Стоимость стоматологических услуг под ключ могла составить от 2 до 5,5 миллионов рублей в зависимости от уровня клиники», — Максим Лабухин, медицинский директор федеральной сети стоматологии МИА.РФ.

Современная стоматология позволяет создавать не просто «голливудскую», а здоровую и гармоничную улыбку, которая идеально сочетается с чертами лица человека.