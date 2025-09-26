Осенний гардероб, в котором будет комфортно и стильно женщине 50+

Осень этого года предлагает женщинам зрелого возраста гардероб, в котором элегантность сочетается с удобством. Главными стали благородные оттенки: «шоколадный мусс» с сероватым подтоном, бронзово-коричневый, глубокий винный «Винтерберри» и мягкий серый «Кумулус». Стоит отдельно отметить, что эти цвета выгодно подсвечивают лицо и создают ощущение дороговизны.

© ГлагоL

На пике моды — универсальные фасоны. Удлиненные жилеты из кашемира или шерсти помогают собрать многослойные образы и визуально стройнят. Брюки с высокой посадкой снова возвращаются в моду также, как и ткани с выразительной текстурой: твид, букле и замша. Главным аксессуаром осени стали объемные палантины, которые можно свободно накинуть на плечи и закрепить брошью. Стилисты советуют выбирать несколько качественных вещей в пастельных или приглушенных, но насыщенных тонах.

При выборе наряда правило остается неизменным: одежда должна подчеркивать достоинства, а не слепо следовать трендам, напоминает канал «Модной шляпы силуэт».

Ранее стилисты рекомендовали женщинам после 50 лет выбирать классику, которая не стареет. Например, классическое кашемировое пальто можно сочетать и с вечерними, и с повседневными образами, писал «ГлагоL».