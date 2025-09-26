Екатерина Варнава снялась в откровенном наряде без бюстгальтера

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава снялась в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала в голубом комбинезоне ультракороткой длины и без бретелей. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

В то же время она продемонстрировала фигуру. В качестве аксессуаров она выбрала две цветные подвески с кулонами. Образ завершила укладка с легкими локонами.

Ранее в сентябре Екатерина Варнава снялась полностью обнаженной. Звезда юмористического шоу Comedy Woman позировала в одной тонкой цепи, повернувшись к камере спиной.