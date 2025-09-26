Российская супермодель в бюстгальтере продефилировала на Неделе моды

Российская супермодель Наталья Полевщикова, более известная как Наташа Поли, продефилировала на Неделе моды в Милане в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя манекенщица вышла на публику на показе бренда Fendi в трикотажном костюме шоколадного оттенка. Упомянутый комплект состоял из кардигана и облегающей юбки с разрезом.

Помимо этого, звезда надела синий бюстгальтер. Также на ней были босоножки на каблуках. Образ завершила сумка упомянутой марки в тон костюму.

В июле российская супермодель опубликовала фото в откровенном наряде. Наташа Поли была запечатлена на песчаном пляже у моря в белом вязаном платье, сквозь которое просвечивался раздельный купальник в тон.