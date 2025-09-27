Стилист объяснил тягу россиян к моде 1990-х годов

Стилист и парикмахер Александр Данилов объяснил тягу россиян к трендам из 1990-х годов. Комментарий на эту тему поступил в распоряжение «Ленты.ру».

© Lenta.ru

По словам эксперта, россияне устали от минимализма, поэтому обращаются к моде «нулевых», которая пестрила яркими цветами, фактурами и броскими аксессуарами. Самыми популярными Данилов назвал широкие джинсы, брюки-клеш, а также мини-юбки с заниженной линией талии, бомберы и обувь на платформе.

Кроме того, собеседник издания заявил, что все чаще можно встретить людей с явной завивкой волос, даже мужчин. А еще возвращаются ретро-челки, начес и окрашивания в духе эпохи, добавляет он.

«Клиенты все чаще просят именно "ностальгические" формы — от каскада до андерката», — подытожил стилист.

Ранее в сентябре россиянам назвали самые модные вещи осени-2025.