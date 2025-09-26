43-летняя звезда «Ворониных» показала лицо без макияжа

Российская актриса Екатерина Волкова показала лицо без макияжа. Соответствующее видео появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 1,3 миллиона подписчиков.

43-летняя звезда сериала «Воронины», исполнившая роль Веры Ворониной, снялась дома, сидя на диване. Она позировала в пижаме голубого оттенка с растительным принтом, дополнив образ серебристой цепочкой с кулонами в виде сердец на шее.

При этом артистка убрала волосы от лица и положила патчи под глаза. Также она отказалась от декоративной косметики, показав естественную внешность.

Ранее в сентябре внешность 46-летней американской актрисы Кейт Хадсон без макияжа высмеяли в сети фразой «куда делись глаза».