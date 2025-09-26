Как избавиться от пигментных пятен

Вот и лето прошло… И вместе с приятными воспоминаниями об отдыхе у самого синего моря остались и они — пигментные пятна. Впрочем, причина эстетических несовершенств связана не только с солнцем. О том, какие факторы запускают этот процесс, и как вернуть коже здоровый вид (а осень — лучшее время для этого), нам рассказала Валерия Алифанова — врач-косметолог, хирург, автор курсов для косметологов.

© unsplash

Что такое пигментные пятна и почему они появляются

«Цвет кожи формируется благодаря меланину — особому пигменту, который обеспечивает защиту от ультрафиолета. Его вырабатывают меланоциты, а хранят и транспортируют к поверхности кожи кератиноциты. Когда процесс синтеза меланина нарушается, он откладывается неравномерно, формируя пятна различного размера и формы», — рассказывает Валерия.

Пигментация может локализоваться в разных слоях кожи, от чего зависит ее видимый цвет. Методы коррекции зависят от диагноза. Поставить его может только врач, который оценивает анамнез, проводит осмотр и может назначить дерматоскопию или лабораторные исследования.

Виды гиперпигментации

Пигментация проявляется по-разному. Наиболее распространены:

веснушки (эфелиды) — мелкие пятна коричневого цвета, ярче всего выражены летом;

мелазма и хлоазма — крупные пятна с неровными краями, их появление часто связано с гормональными изменениями;

лентиго — возрастные или юношеские пятна, возникающие спонтанно или из-за фотостарения;

поствоспалительная пигментация — следствие травм, акне или косметологических процедур;

лекарственная пигментация — побочный эффект некоторых препаратов.

Важно учитывать, что некоторые пигментные образования могут скрывать онкологию — например, меланому. Поэтому, прежде чем решиться на радикальные процедуры, стоит показаться врачу-дерматологу.

Солнце — главный враг ровного тона кожи

Мы любим загар и солнце, особенно учитывая, что в средней полосе холодное время — это примерно восемь месяцев. Но, увы, ультрафиолет остается основной причиной появления пигментных пятен.

«Под его влиянием кожа усиливает выработку меланина, чтобы защитить себя от ожога. Но иногда этот процесс выходит из-под контроля, и пигмент распределяется неравномерно. Достаточно всего один раз сильно обгореть, чтобы запустить механизмы гиперпигментации и получить пятна на коже», — предостерегает косметолог.

Поэтому ежедневное использование средств с SPF — главная мера профилактики. И делать это нужно, даже если небо затянуто тучами, ведь вредное излучение способно проникать и сквозь них.

Гормональный дисбаланс

Ключевую роль в формировании пигментации играют гормоны.

«Изменение уровня эстрогенов при беременности или приеме оральных контрацептивов может спровоцировать появление пятен, которые нередко исчезают после восстановления баланса. Влияют и другие гормоны: избыток тиреотропного или дефицит кортизола в сочетании с воздействием солнца запускают цепь реакций, усиливающих образование меланина», — поясняет эксперт.

В общем, прежде чем записаться на курс дорогостоящих косметических процедур, сдайте анализы на гормоны. Без их стабилизации ни процедуры, ни отбеливающие препараты не помогут.

Возрастные изменения

С годами обменные процессы в коже замедляются, и клетки хуже справляются с распределением меланина.

Валерия:

«В результате появляются возрастные пятна — сенильное лентиго. Они чаще всего локализуются на лице, руках и в зоне декольте, то есть там, где кожа наиболее подвержена солнечному воздействию».

Последствия травм и косметологических процедур

Процедуры, направленные на улучшение качества кожи, тоже могут обернуться появлением пигментации. По словам нашего эксперта, лазерные и химические пилинги, дермабразия и другие травмирующие методики нередко вызывают поствоспалительные пятна, если пациент нарушает правила ухода.

Очень важно соблюдать рекомендации специалиста после проведения процедуры и не забывать про защиту от солнца.

Лекарственные препараты

Ряд медикаментов способен повышать чувствительность кожи к ультрафиолету и запускать гиперпигментацию. Среди них:

некоторые антибиотики (доксициклин, тетрациклин);

нестероидные противовоспалительные средства (ибупрофен, диклофенак);

гормональные препараты;

антидепрессанты, анксиолитики, ретиноиды и даже средства от акне.

Поэтому при длительной терапии особенно важно использовать фотозащиту.

Как лечить пигментные пятна

Как мы уже говорили, при возникновении гиперпигментации в первую очередь нужно обратиться к врачу-дерматологу, чтобы установить причину ее появления.

Домашний уход

Кремы и сыворотки с осветляющими компонентами помогают выровнять тон и замедлить образование пигмента. В их состав входят вещества, которые блокируют фермент тирозиназу и препятствуют синтезу меланина:

арбутин;

азелаиновая и койевая кислоты;

витамин С;

антиоксиданты.

«Полностью убрать пятна такой косметикой невозможно, но она помогает сделать их менее заметными», — считает косметолог.

Косметологические методы

Косметология постоянно развивается, и сегодня существует ряд процедур, способных эффективно бороться с пигментацией и вернуть коже ровный тон. Наиболее хорошие результаты можно увидеть при сочетании аппаратных методик:

фототерапия — воздействие широкополосным светом, подходит даже в летний период;

лазерные процедуры — применяются осенью и зимой, чтобы снизить риск новых пятен;

пилинги — химические составы на основе гликолевой, молочной или ретиноевой кислоты;

мезотерапия и биоревитализация — инъекции гиалуроновой кислоты и антиоксидантов для увлажнения и защиты кожи.

«Правильно выстроенная терапия включает чередование методов и обязательное использование солнцезащитных средств», — напоминает Валерия.

Профилактика пигментации

Предотвратить появление пятен легче, чем их лечить. Для этого необходимо:

использовать кремы с SPF 30 и выше круглый год;

обновлять фотозащиту каждые 2—3 часа;

носить одежду, защищающую от солнца;

принимать витамины D и C;

ограничивать пребывание на солнце в часы пиковой активности;

за две недели до отпуска пройти курс биоревитализации.