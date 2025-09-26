Врач Чаевская назвала нездоровой худобу Полины Гагариной

Излишняя худоба, которой отличается певица Полина Гагарина, а также модель Алана Мамаева, может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Об этом NEWS.ru заявила нутрициолог Наталья Чаевская. По её словам, зачастую желание снизить вес перерастает в опасную проблему. Так, опасения поклонников также стала вызывать внешность телеведущей Екатерины Варнавы и блогера Анастасии Ивлеевой. «Варнава... для многих выглядит слишком худой с истощённым лицом... Фанаты Ивлеевой бьют тревогу, ведь звезда стала выглядеть значительно худее», - отметила эксперт. Чаевская также упомянула Филиппа Киркорова, который «на многих фотографиях он выглядит истощённым». Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил «Радиоточке НСН», что россиянам, страдающим ожирением, не следует назначать себе лекарства - сначала нужно попробовать другие методы борьбы с недугом.

© РИА Новости