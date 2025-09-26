Пять модных пальто для осени 2025 года

Осенью пальто снова становится главным героем гардероба, что, в целом, очень легко понять, все же «погода шепчет». В этом сезоне важны форма и линия плеча, чистые силуэты и сочетания, которые легко менять от будней к выходу. Стилист Маша Ведерникова рассказала об актуальных моделях — с простыми подсказками, как их подружить с тем, что уже есть в шкафу.

© unsplash

Пальто-халат с поясом

Мягкий крой без жесткой застежки, плавный лацкан, широкий пояс, длина от миди до макси. Такой силуэт создает женственную линию и работает как универсальная верхняя вещь на каждый день.

«Завязывайте пояс не туго, чтобы сохранить объем верха и подчеркнуть талию. Днем сочетайте с прямыми джинсами, кашемировой водолазкой и лоферами. На вечер смените низ на платье-комбинацию миди и туфли с закрытым мысом. Ткани лучше выбирать с ворсом или легкой фактурой — альпака, мохер, мягкая шерсть. Цвета держите в спокойной гамме: кофейный, верблюжий, графит», — объясняет эксперт.

Четкое пальто-прямоугольник

Тут у нас прямой крой, плотная ткань, плечо собранное, длина по колено или ниже. Это чистая геометрия, которая вытягивает фигуру и дружит со слоями. Играйте вертикалями: брюки со стрелками, длинный шарф, сапоги с голенищем по ноге. Хорошо смотрятся сочетания тонов одной семьи — темно-синий с индиго, серый с графитом, молочный с бежевым. Под такое пальто идеально ложатся пиджак и жилет, получается строгая, но живая многослойность. Если хочется мягкости, добавьте объемный шарф и шапку бини.

Кокон с округлыми плечами

Это все тот же объемный верх, слегка суженный низ, линия падает мягкой дугой. Силуэт комфортный и современный, особенно в длине миди.

«Балансируйте объем приталенным или узким низом — джинсы скинни, плотные леггинсы, юбка-карандаш и сапоги с высоким голенищем. Внутри держите гладкий верх: тонкая водолазка, шелковистая блуза, хлопковый лонгслив. Кокон любит фактуру, это букле, вареная шерсть, плотный твид. Цвета можно выбрать более смелые — вино, изумруд, сливовый», — говорит стилист.

Двубортное пальто

Основные черты — четкая линия плеча, два ряда пуговиц, возможны погоны, аккуратный воротник, часто длина по икру. Образ получается собранным и выразительным. Пусть пальто играет первую скрипку, а остальное будет проще: джинсы прямого кроя, грубые ботинки, свитер рисовой вязки. На выход можно заменить ботинки на сапоги на устойчивом каблуке и добавить шелковый платок под ворот. Двубортная модель любит контраст, например, светлый низ с темным верхом или наоборот. Пуговицы и фурнитура задают тон, поэтому украшений должно быть минимум — кольцо-печатка или лаконичные клипсы.

Длинное пальто из мягкой кожи или эко-кожи

Узнаем его так: гладкая фактура, ровный блеск, длина ниже колена, крой от прямого до слегка приталенного. Силуэт делает образ современным и добавляет графики. Играйте на контрасте фактур: мягкий кашемировый шарф, вязаная шапка, замшевые ботильоны. Внутри поддержите графику базой — это могут быть черные джинсы, белая футболка, серый свитер. Если хочется цвета, выбирайте глубокие оттенки — бордо, темно-зеленый, шоколад.