Пять незаменимых укладок для непредсказуемой осени

Осень редко бывает предсказуемой: утром — туман и моросящий дождь, днем — резкий порывистый ветер, вечером — влажность и прохлада. И если гардероб еще можно подстроить под капризы природы, то с волосами ситуация сложнее: тщательно выпрямленные пряди начинают пушиться, локоны теряют форму, а объем буквально растворяется на глазах. Но хорошая новость в том, что стилисты давно придумали универсальные варианты, которые не боятся ни влаги, ни ветра. Стилист по прическам Ксения Бохо рассказывает о пяти самых удобных и стильных укладках этой осени.

Низкий гладкий пучок

Минимализм в чистом виде. Низкий пучок — спасение для тех, у кого волосы склонны к тому, чтобы пушиться.

«Чтобы уложить их, достаточно нанести немного стайлингового крема или геля с легким блеском, собрать волосы в хвост у основания шеи и закрутить его в аккуратный узел», — рассказывает Ксения.

Такая прическа смотрится элегантно как с пальто и сапогами, так и с объемным свитером. Дополнительный плюс — пряди не развеваются на ветру, а значит, прическа сохранит форму весь день.

Текстурированные волны «по-французски»

Если вы любите естественность, эта укладка для вас. Легкие небрежные волны, созданные с помощью плойки или диффузора, будут только выигрывать от осенней влажности.

«Немного морской соли или спрея для текстуры — и пряди приобретают модный "растрепанный" эффект. Даже если ветер слегка собьет локоны, они будут выглядеть еще более естественно, словно вы только что вернулись с прогулки по набережной Сены», — акцентирует внимание стилист.

Высокий хвост с акцентом

Классический конский хвост не зря остается фаворитом в любое время года. Осенью он особенно удобен: волосы собраны, лицо открыто, и никакая непогода не испортит внешний вид.

«Чтобы добавить актуальности, оберните у основания хвоста тонкую прядь или закрепите его бархатной резинкой — это создаст ощущение продуманного стиля. Для защиты от пушистости можно пригладить верхнюю часть волос воском или флюидом», — советует эксперт.

Косы в новом прочтении

Косы — настоящая находка для осени. Французская, «колосок» — выбор зависит от вашего настроения.

«Они отлично держат форму даже в ветреную погоду, а легкая небрежность в плетении сделает образ только интереснее. Попробуйте вплести в косу тонкий шелковый шарфик или декоративную ленту — такой прием сейчас на пике популярности», — говорит Ксения.

Стильная «мокрая укладка»

Эффект влажных волос снова в тренде.

«Идеален он именно для дождливых дней: капли воды не испортят укладку, а станут ее естественным продолжением. Для создания образа распределите гель по всей длине волос, расчешите их назад и зафиксируйте», — резюмирует специалист по прическам.

Это решение подойдет для смелых образов и будет гармонично смотреться как с лаконичным плащом, так и с дерзкой кожаной курткой.

Осенние дожди и ветра — не повод отказываться от красивых причесок. Главное — подобрать те варианты, которые не боятся переменчивой погоды и сохраняют стильный вид в любых условиях.