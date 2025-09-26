Звезда «Зачарованных» высказалась об удалении грудных имплантов фразой «я отпускаю тело»

Американская актриса Алисса Милано высказалась об удалении грудных имплантов фразой «я отпускаю тело». Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя звезда популярного телесериала «Зачарованные» поделилась снимком перед началом операции по уменьшению груди. В описании к публикации Милано заявила, что отпускает тело, которое было сексуализировано и подвержено насилию. При этом она отметила, что для некоторых женщин наличие грудных имплантов может быть источником красоты, вдохновения и свободы.

«То, что для меня является ложным повествованием, может быть для них правильным. Я так счастлива, что мы все можем найти женственность и покой на своих условиях», — пояснила она.

В то же время знаменитость отметила, что ей больше не нужна большая грудь для того, чтобы быть счастливой. «Сегодня я любима, женственна, привлекательна и успешна не из-за моих имплантов», — подчеркнула она и добавила, что уже восстанавливается после операции и благодарит каждого подписчика за поддержку.

В декабре прошлого года Алисса Милано показала фото без макияжа в честь дня рождения и удивила фанатов.