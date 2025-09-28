Комфорт как искусство: как правильно выбрать белье полным женщинам

Неправильно подобранный бюстгальтер может стать причиной серьезного дискомфорта. Особенно трудно выбрать подходящую модель женщинам с пышными формами. Главное, что надо запомнить, белье вы не должны чувствовать, он даст свободу движений в течение всего дня.

Многие не знают, что на 80% грудь поддерживает пояс бюстгальтера, а не бретельки, как все привыкли думать. Если он слишком свободен, вся нагрузка ляжет на плечи. Если тугой — будет впиваться в кожу. В идеале пояс должен на 8-10 см быть меньше обхвата груди. Он должен плотно прилегать, но не давить, и оставаться на месте, даже когда вы активно двигаетесь.

Помимо этого, слишком маленькая чашка выпятит грудь, а косточки буду впиваться в тело. Слишком большая создаст пустоты. Грудь должна полностью заполнить чашку. Если центральная перемычка между чашками не прилегает к грудной кости, значит, бюстгальтер вам мал, отмечает канал «Модная чашечка». Если после снятия бюстгальтера на коже остаются следы, попробуйте ослабить бретельки и выбрать пояс посвободнее.

