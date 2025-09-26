Названы признаки, по которым можно узнать о пластике

Пластическую операцию можно заметить с помощью неочевидных признаков, в том числе по раскосому взгляду и «печальному взгляду». Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург, профессор, доктор медицинских наук Георгий Карапетян.

© unsplash

«"Печальный взгляд" — результат блефаропластики, то есть пластики верхних и нижних век, которая стоит на первом месте по распространенности и объему среди всех остальных пластических операций, выполняемых как в России, так и за рубежом. Эстетически речь идет о наружных углах глаз. То есть когда человек перенес блефаропластику, у него нет избытков кожи, грыж, по поводу чего обращаются, но есть печально провисающий наружный угол глаза. Это не доставляет клинического недовольства и не является признаком осложнений. Это техническая погрешность, которая очень ярко бросается в глаза», — рассказал хирург.

Среди признаков пластики он отметил раскосые глаза.

«Речь идет о неестественно раскосом взгляде в сочетании с высоко наполненными скуловыми областями, то есть скулами и малярными зонами. Такая раскосость является гиперкорректированной и тоже бросается окружающим в глаза. Близкие замечают ее, потому как хорошо знают человека, а незнакомые считывают с лица неестественные пропорции. Это не является осложнением. Это выбор самого пациента, хотя зачастую бывает так, что пациент и хирург просто неправильно поняли друг друга», — объяснил эксперт.

По мнению Карапетяна, важно обращать внимание на удивленно-приподнятые брови.

«Это признак, который касается лба и бровей. Все дело в том, что брови играют огромную роль в восприятии лица и мимики. Посредством бровей можно отразить огромное количество эмоциональных состояний. Ни один участок лица не способен выразить наши эмоции настолько ярко и с такой широкой палитрой, как брови. При определенных видах хирургического вмешательства, например, при лобном лифтинге, происходит подъем, то есть лифтинг бровных областей. Получается эффект удивленно-приподнятых бровей в сочетании с абсолютно обездвиженным лбом. Окружающие это замечают и понимают, что человек сделал пластическую операцию. Стоит уточнить, что речь идет именно о сочетании бровей и лба, потому как сами по себе удивленно-приподнятые брови могут быть результатом инъекции ботулотоксина. Что касается обездвиженного лба, то это может быть признаком заболевания либо, опять же, использования ботулотоксина», — добавил он.

Пластический хирург призвал смотреть на углы рта — чрезмерно растянутые с ограниченным движением губ говорят о расширенном вмешательстве средней зоны лица.

«Возможно, с техническим погрешностями или с частичным повреждением каких-то веточек. Или же было проведено активное вмешательств в зону губ с введением филлеров либо собственного жира, с удалением комков биша. То есть это достаточно большое и обширное вмешательство в средней зоне лица, которое может приводить к такому сочетанию – чрезмерно растянутым углам рта с ограниченным движением губ», — объяснил Карапетян.

И в заключение, по наблюдениям хирурга, ярко выраженная неестественность — тоже признак пластики.