Prada представили коллекцию весна-лето 2026

Во время бэкстейджа показа Prada Миучча Прада и Раф Симонс признавались, что чувствуют давление, и не только из-за толпы журналистов и гостей.

© Mainstyle

«Всё в мире сейчас настолько хардкор», — сказал Симонс.

В зале Fondazione, оставленном почти пустым, с бетонными колоннами и лишь ярко-оранжевым полом, дизайнеры предложили свою реакцию на «перегрузку современной культуры» — сбивчивую и парадоксальную, как это умеет только Prada. За пять лет совместной работы Миучча и Раф научились черпать силу друг в друге — будь то «ботаническая девичесть» Prada или элегантность Симонса с ироничным изломом. Весна-лето 2026 стала их самым чистым, почти обнажённым выражением этого союза.

Форма сведена к самой сути. Комбинезон остаётся комбинезоном, карго-рубашка — просто рубашкой. Минимум деталей, иногда лёгкие рюши или едва заметные акценты, но в целом одежда говорит за себя. Это не продолжение тренда на ультра-минимализм с других миланских подиумов — приглушённые синие и тяжёлые серые оттенки, даже на фоне блестящего мандаринового подиума и редких всплесков ярких красок, звучали скорее мрачно, отражая, возможно, тёмное настроение самих дизайнеров.

Коллекция будто продолжает линии прошлых сезонов, её героиня — «современная суфражистка» в военных фуражках FW 2024 или бунт фрустрированной героини FW 2025. Но на этот раз — ещё строже. Платья, словно из «Не волнуйся, солнышко» с Флоренс Пью, выполненные в известковой зелени и дополненные фиолетовыми кожаными перчатками до локтя, серые лабораторные пальто, юбки с подтяжками и глубокие V-свитера — всё это отсекает шум цифровой эпохи и выстраивает новый гардероб женщины, которая живёт «против интернета».

Когда в коллекции появлялись краски, дизайнеры позволяли себе поиграть. Платья-бэбидол в пастельных тонах с акцентными воротниками небрежно надевались поверх мятой юбки, снова с длинными перчатками. Карго-шорты и лифы в стиле бумажных кукол выглядели нарочито неуклюже, почти комично — как напоминание, что даже в суровом минимализме Prada и Симонс оставляют место игре.

С каждым сезоном дуэт будто обрезает всё лишнее, уходя от клише соцсетей и давящих слоёв поп-культуры. Чем меньше остаётся декора, тем яснее становится форма. А когда оказываешься на основе — можно строить всё заново.