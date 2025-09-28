Как сделать свой образ после 70 стильным: возраст не имеет значения

Многие женщины переживают из-за возраста, хотя это просто повод немного изменить свой стиль и начать экспериментировать. По словам автора канала Lady’Style, все внимание стоит приковать к деталям — именно они ответственны за омоложение. Самый базовый прием — использовать монохром в оттенке, который вам подходит. Когда вы одеты в один цвет, то силуэт вытягивается, вас будут рассматривать сверху вниз, не задерживая взгляд на возрастных изменениях. А если добавить небольшой цветовой акцент, то именно он будет перенимать на внимание на себя. Это может быть яркая сумка или шарф, чтобы скрыть морщины на шее. Возраст действительно добавляет статусности, но иногда так хочется быть на одной волне с молодежье. В этом случае вы можете вместе с классическими брюками надеть кеды и заменить облегающую рубашку на свободный крой. Ранее «ГлагоL» рассказывал о том, почему каждой женщине после 50 нужна шапка бини. По словам стилистов, она подтягивает овал лица и освежает его.

