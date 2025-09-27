Кира Найтли предстала в пестром платье

Актриса Кира Найтли появилась на премьере фильма «Женщина в каюте №10» в пестром платье. Об этом сообщает People.

Кира Найтли выбрала платье горчичного цвета, расшитое цветами и бисером, от бренда Erdem. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали легкий макияж.

Кира Найтли в 2011 году начала встречаться с Джеймсом Райтоном, а через два года они поженились. Супруги растят двоих детей: их старшей дочери Эди восемь лет, а младшей Делайле четыре года. Актриса рассказывала журналистам, что приступила к съемкам практически сразу после рождения второго ребенка. Знаменитости было непросто, несмотря на многочисленных помощников. По мнению артистки, материнство — самая сложная работа, которую часто недооценивают.

В июне Кира Найтли впервые за долгое время вышла на публику с Джеймсом Райтоном. Пара появилась на открытии выставки «Воображаемые беседы: коллекция ERDEM, вдохновленная герцогиней Деборой» в Великобритании. Для мероприятия Кира Найтли предпочла голубое платье-комбинацию с черной сеткой, которое дополнили брюки и кожаные балетки на низком каблуке.