Дина Саева посетила премьеру жакете на голое тело

Блогерша Дина Саева снялась в жакете без бюстгальтера на премьере в театре. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе театра «Особняк Дашков 5».

© unsplash

Дина Саева посетила иммерсивный театр «Особняк Дашков 5», где состоялась премьера «Ромео и Джульетта. Любовь вне времени». Для выхода на публику она предпочла серый жакет и юбку, которые надела на голое тело. Образ дополнила сумка на поясе. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж.

Гостями премьеры также стали Наташа Борисова, Эммануэль Турецкая, Гоша Карцев и другие.

В начале февраля Дина Саева заявила, что похудела до 49 килограммов благодаря интервальному голоданию. По совету врача она сократила «окно голодания» с 20 до 16 часов. Блогерша призналась, что это далось ей нелегко.

«На начальном этапе были сложности — могло доходить до того, что я вообще переставала есть, а потом посреди ночи заказывала шоколадку и съедала целую плитку», — поделилась знаменитость.

Дина Саева — одна из самых популярных контентмейкеров российского сегмента TikTok. В октябре 2020 года российский Forbes поместил блогершу на 2-е место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.