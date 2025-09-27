Дочь Михаила Турецкого вышла на публику в перьях

Дочь Михаила Турецкого Эммануэль вышла на публику в топе и перьях. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе театра «Особняк Дашков 5».

Эммануэль Турецкая посетила иммерсивный театр «Особняк Дашков 5», где состоялась премьера «Ромео и Джульетта. Любовь вне времени». Для выхода на публику она предпочла в черном топе с глубоким декольте и жакете в перьях. Волосы ей собрали в пучок и сделали легкий вечерний макияж.

В начале 2022 года звездная семья оказалась в центре скандала. Блогер забеременела с помощью ЭКО, а через несколько месяцев врачи сообщили о развитии у плода синдрома Дауна. Бизнесвумен в личном блоге честно обо всем рассказала и призналась, что не готова растить особенного ребенка, поэтому согласилась на аборт. После такого заявления на Турецкую обрушилась травля. Народный артист в тот момент публично поддержал дочь, отметив, что она умная, ответственная женщина, жизнь которой никто не имеет права критиковать.

Турецкая состоит в браке с предпринимателем Дмитрием Гилевичем. У супругов двое детей: сын Иван и дочь Елена.