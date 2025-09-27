Подтяжка груди без имплантов: показания к операции и кому нельзя делать
Подтяжка груди, или мастопексия, — одна из самых распространенных эстетических операций на молочной железе, которая устраняет такую проблему, как опущение (птоз) молочных желез. Об особенностях этой операции, а также о причинах птоза «Вечерней Москве» рассказала пластический хирург сети клиник «Семейная» Александра Фролова.
По ее словам, эта операция занимает второе место по популярности после установки имплантов в грудь. Ее главный плюс — отсутствие искусственных эндопротезов. Все делается с помощью собственных тканей пациентки, что особенно важно для женщин, желающих увеличить или подтянуть грудь естественным образом (так называемая аутоаугментация).
Под истинным опущением/птозом молочных желез понимают изменение положения соска на уровне или ниже инфрамаммарной складки. В литературе описано несколько методов мастопексии, и детальное обсуждение между пациенткой и хирургом имеет первостепенное значение при выборе оптимального варианта хирургического вмешательства. Это решение должно основываться на анатомических особенностях пациентки и степени птоза. Каждый случай подбирается индивидуально с учетом анатомических особенностей пациентки и желаемого результата, — пояснила Александра Фролова.
Она отметила, что птоз молочной железы может возникать у пациентов любого возраста в результате воздействия различных факторов. В основе птоза молочной железы лежит изменение объема паренхимы молочной железы, которое не компенсируется должным образом связками, поддерживающими молочную железу, и растянутой кожей.
Показания к мастопексии
Мастопексия — это пластическая операция по подтяжке груди. По сути, если грудь потеряла форму после беременности, кормления, похудения или времени, мастопексия позволяет вернуть ей более высокое и молодое положение, подтянуть и сделать форму гармоничней.
Факторы, приводящие к птозу молочных желез:
1. Потеря эластичности кожи: с возрастом кожа женщины теряет коллаген и эластин, необходимые белки, обеспечивающие ее структуру и эластичность.
2. Гравитационные изменения: со временем гравитация оказывает давление на ткань молочной железы, что приводит к ее дряблости.
3. Беременность и грудное вскармливание:
- Гормональные изменения. Беременность вызывает гормональные колебания, которые могут растягивать связки молочной железы.
- Колебания веса. Грудь часто увеличивается во время беременности и уменьшается после грудного вскармливания, что приводит к растяжению кожи и связок.
- Выработка молока. Нагрубание груди молоком может растягивать кожу и поддерживающие связки молочной железы.
4. Набор или потеря веса. Значительное увеличение веса может растянуть кожу, а последующая потеря веса может привести к ее обвисанию, что способствует птозу.
5. Генетика. Генетические факторы могут влиять на эластичность кожи, плотность груди и прочность связок, делая некоторых женщин более склонными к птозу.
6. Факторы образа жизни:
- Курение. Курение уменьшает кровоснабжение кожи, ускоряя потерю коллагена и эластина, тем самым ускоряя провисание тканей молочных желез.
- Неправильное питание. Недостаток питательных веществ, необходимых для здоровья кожи, может способствовать потере ее эластичности.
7. Гормональные изменения:
- Менопауза. Снижение уровня эстрогена в период менопаузы может привести к уменьшению объема и эластичности железистой ткани, что способствует птозу.
8. Физическая активность:
- Высокоинтенсивные упражнения. Многократные прыжки или удары, например во время бега, без надлежащей поддержки могут растянуть связки Купера, которые помогают поддерживать форму груди.
- Недостаточная поддержка. Отсутствие поддерживающего бюстгальтера, особенно во время физических упражнений, может способствовать обвисанию груди.
9. Заболевания:
- Некоторые заболевания кожи и соединительной ткани (например, синдром Элерса — Данлоса) могут увеличить риск птоза.
Противопоказания к проведению мастопексии
К противопоказаниям относятся:
- активный рак молочной железы;
- активная инфекция молочной железы;
- пациентки, желающие значительно уменьшить размер груди;
- беременные пациентки;
- пациентки, состояние которых не позволяет проводить анестезию по медицинским показаниям.
Кроме того, специалист добавила, что врачи также должны оценить мотивы, побудившие пациентку обратиться за этой эстетической операцией, и убедиться, что основная причина не связана с внешними факторами. К ним относятся, помимо прочего, уговоры партнера, нестабильные личные отношения или дисморфофобия, поскольку удовлетворенность пациентов после операции по этим причинам, как правило, низкая.
