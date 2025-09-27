Подтяжка груди без имплантов: показания к операции и кому нельзя делать

Подтяжка груди, или мастопексия, — одна из самых распространенных эстетических операций на молочной железе, которая устраняет такую проблему, как опущение (птоз) молочных желез. Об особенностях этой операции, а также о причинах птоза «Вечерней Москве» рассказала пластический хирург сети клиник «Семейная» Александра Фролова.

По ее словам, эта операция занимает второе место по популярности после установки имплантов в грудь. Ее главный плюс — отсутствие искусственных эндопротезов. Все делается с помощью собственных тканей пациентки, что особенно важно для женщин, желающих увеличить или подтянуть грудь естественным образом (так называемая аутоаугментация).

Под истинным опущением/птозом молочных желез понимают изменение положения соска на уровне или ниже инфрамаммарной складки. В литературе описано несколько методов мастопексии, и детальное обсуждение между пациенткой и хирургом имеет первостепенное значение при выборе оптимального варианта хирургического вмешательства. Это решение должно основываться на анатомических особенностях пациентки и степени птоза. Каждый случай подбирается индивидуально с учетом анатомических особенностей пациентки и желаемого результата, — пояснила Александра Фролова.

Она отметила, что птоз молочной железы может возникать у пациентов любого возраста в результате воздействия различных факторов. В основе птоза молочной железы лежит изменение объема паренхимы молочной железы, которое не компенсируется должным образом связками, поддерживающими молочную железу, и растянутой кожей.

Показания к мастопексии

Мастопексия — это пластическая операция по подтяжке груди. По сути, если грудь потеряла форму после беременности, кормления, похудения или времени, мастопексия позволяет вернуть ей более высокое и молодое положение, подтянуть и сделать форму гармоничней.

Факторы, приводящие к птозу молочных желез:

1. Потеря эластичности кожи: с возрастом кожа женщины теряет коллаген и эластин, необходимые белки, обеспечивающие ее структуру и эластичность.

2. Гравитационные изменения: со временем гравитация оказывает давление на ткань молочной железы, что приводит к ее дряблости.

3. Беременность и грудное вскармливание:

Гормональные изменения. Беременность вызывает гормональные колебания, которые могут растягивать связки молочной железы.

Колебания веса. Грудь часто увеличивается во время беременности и уменьшается после грудного вскармливания, что приводит к растяжению кожи и связок.

Выработка молока. Нагрубание груди молоком может растягивать кожу и поддерживающие связки молочной железы.

4. Набор или потеря веса. Значительное увеличение веса может растянуть кожу, а последующая потеря веса может привести к ее обвисанию, что способствует птозу.

5. Генетика. Генетические факторы могут влиять на эластичность кожи, плотность груди и прочность связок, делая некоторых женщин более склонными к птозу.

6. Факторы образа жизни:

Курение. Курение уменьшает кровоснабжение кожи, ускоряя потерю коллагена и эластина, тем самым ускоряя провисание тканей молочных желез.

Неправильное питание. Недостаток питательных веществ, необходимых для здоровья кожи, может способствовать потере ее эластичности.

7. Гормональные изменения:

Менопауза. Снижение уровня эстрогена в период менопаузы может привести к уменьшению объема и эластичности железистой ткани, что способствует птозу.

8. Физическая активность:

Высокоинтенсивные упражнения. Многократные прыжки или удары, например во время бега, без надлежащей поддержки могут растянуть связки Купера, которые помогают поддерживать форму груди.

Недостаточная поддержка. Отсутствие поддерживающего бюстгальтера, особенно во время физических упражнений, может способствовать обвисанию груди.

9. Заболевания:

Некоторые заболевания кожи и соединительной ткани (например, синдром Элерса — Данлоса) могут увеличить риск птоза.

Противопоказания к проведению мастопексии

К противопоказаниям относятся:

активный рак молочной железы;

активная инфекция молочной железы;

пациентки, желающие значительно уменьшить размер груди;

беременные пациентки;

пациентки, состояние которых не позволяет проводить анестезию по медицинским показаниям.

Кроме того, специалист добавила, что врачи также должны оценить мотивы, побудившие пациентку обратиться за этой эстетической операцией, и убедиться, что основная причина не связана с внешними факторами. К ним относятся, помимо прочего, уговоры партнера, нестабильные личные отношения или дисморфофобия, поскольку удовлетворенность пациентов после операции по этим причинам, как правило, низкая.

