В чем секрет идеальных ногтей голливудских звезд и топ-моделей

В мире красоты, как и в моде, все циклично. Если несколько лет назад в тренде были длинные ногти с сложным дизайном, стразами и яркими цветами, то сегодня главный герой — это ухоженная, но максимально естественная красота. На смену гель-лаку и наращиванию пришел BB-маникюр — секрет идеальных ногтей голливудских звезд и топ-моделей. ️Nail-блогер, мастер маникюра, инструктор по наращиванию Валентина Колесникова рассказала, что это за явление и почему оно заслужило место в must-have ритуале каждого beauty-гурмана.

Что такое BB-маникюр?

Название пришло из косметической индустрии по аналогии с знаменитыми BB-кремами (Blemish Balm или Beauty Balm). Как и их тезка для лица, эти средства для ногтей выполняют сразу несколько функций: уход, лечение, выравнивание и легкое тонирование.

«Проще говоря, BB-маникюр — это процедура, направленная в первую очередь на оздоровление ногтевой пластины, а не на ее маскировку. Вместо плотного цветного покрытия используются лечебные основы, масла и сыворотки, которые питают ноготь, делают его крепче и придают здоровый, сияющий вид с естественным розовым оттенком», — рассказывает Валентина.

Чем BB-маникюр отличается от других видов

От классического маникюра с лаком: обычный лак просто окрашивает ноготь, не оказывая уходового эффекта. Он может скалываться уже на второй день. BB-маникюр — это в первую очередь лечение.

От гель-лака (шеллака): гель-лак славится своей прочностью (держится 2—3 недели), но для его снятия требуется спиливание верхнего слоя ногтя, что со временем истончает и ослабляет ногтевую пластину. BB-маникюр, наоборот, укрепляет ноготь изнутри. Его стойкость меньше (около 7—10 дней), но это компенсируется огромной пользой.

От нюдового маникюра (nude manicure): эти понятия часто путают, но они не тождественны. Нюд-маникюр — это эстетика: использование прозрачных бежевых и телесных лаков для создания эффекта «ваших, но лучше». BB-маникюр — это технология ухода, которая в результате дает тот самый нюд-эффект. То есть BB — это процесс, а нюд — это результат.

«Главное отличие: философия. BB-маникюр не скрывает недостатки, а устраняет их», — отмечает специалист.

Как делать BB-маникюр: пошаговая инструкция

По словам nail-мастера, технология может незначительно отличаться в зависимости от бренда используемых средств, но общая последовательность выглядит так:

Подготовка ногтей. Стандартный маникюр (аппаратный, обрезной или комбинированный) с приданием ногтям желаемой формы. Ногтевая пластина аккуратно подпиливается бафом без сильного агрессивного спиливания. Нанесение целевых сывороток и масел. Это ключевой этап! На очищенный ноготь наносятся лечебные средства: это могут быть сыворотки с кератином, кальцием, витаминами, масла для кутикулы. Они втираются в ногтевую пластину и кожу вокруг для интенсивного питания. Нанесение лечебной основы. Вместо цветного гель-лака используется многофункциональная умная основа. Она часто имеет жидкую текстуру и легкий розовый или бежевый оттенок, который выравнивает цвет ногтя, придает ему глянцевый блеск и защищает от внешних воздействий. Фиксация. Некоторые техники предполагают сушку под УФ-лампой (если основа на гелевой основе), другие просто высыхают естественным образом (если это уходовые лаки без липкого слоя).

Идеальный вариант — курсовое применение: 3—4 процедуры с промежутком в 7—10 дней для накопительного эффекта.

Почему BB-маникюр стал так популярен у звезд

Сегодня BB-маникюр можно увидеть у многих знаменитостей. С ним были замечены Скарлетт Йохансон, Селена Гомес, Дженна Ортега и другие селебрити. По мнению Валентины, есть несколько причин, почему звезды выбирают именно эту технологию: