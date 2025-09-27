Ева Мендес снялась в новой рекламе модного бренда

Актриса Ева Мендес снялась в образе офисной сирены для рекламы. Об этом сообщает Dailу Mail.

© globallookpress

51-летняя жена Райна Гослинга снялась в новой рекламной кампании Stella McCartney. Актриса позировала в белой блузке, серой юбке миди и черных туфлях на каблуках, при этом на ногах у нее черные кружевные чулки. На другом фото Ева Мендес снялась в лифте в облегающем мини-платье с открытыми плечами и длинными рукавами.

© Газета.Ru

Гослинг и Мендес вместе уже больше 13 лет — со времени съемок фильма «Место под соснами» в 2011 году. У супругов двое дочерей. О том, что свадьба артистов, возможно, состоялась, стало известно в 2022 году, когда Мендес показала тату на запястье с надписью de Gosling — поклонники усмотрели в этом вероятность смены фамилии. В 2024 году в интервью The Times актриса рассказывала, что хотела бы работать только с мужем.

В 2024 году Мендес объяснила свое отношение к омолаживающим процедурам. Актриса заявила, что делает только обратимые процедуры, результаты которых будут временными.