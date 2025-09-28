Модель Белла Хадид снялась в «голом» топе из кружева после госпитализации. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Белла Хадид снялась в черном кружевном топе и микрошортах в тон. Образ дополнила кожаная куртка. Волосы ей выпрямили и сделали макияж с угольно-черными стрелками и блеском на губах. В кадре она фотографировала саму себя на мыльницу в зеркале.

Недавно Белла Хадид снялась на мероприятии, организованном по случаю запуска нового аромата ее бренда парфюмерии Orebella. Супермодель позировала в молочном топе, который дополнила коричневой замшевой мини-юбкой, шоколадными кожаными сапогами на каблуках и серьгами-кольцами. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. Она сидела с газетой в руках на фоне журналов Vogue со своим фото.

Позже Белла Хадид показала последствия обострения болезни Лайма. Она опубликовала серию фото, сделанных под капельницами.