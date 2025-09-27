Певица Наталья Подольская снялась в купальнике на яхте. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

43-летняя Наталья Подольская позировала в пестром слитом купальнике и халате. Образ дополнила соломенная шляпа. Волосы певица распустила и отказалась от макияжа.

Супруги улетели на Капри. Артисты устроили для себя романтическое путешествие, оставив детей с родственниками в Москве.

Знаменитости растят двоих сыновей: Артемия и Ивана. Звезда не скрывает, что пять лет не могла забеременеть, поэтому ездила в храмы и «вымаливала малыша». Первые роды у Подольской были естественными, и она гордилась собой, а во время вторых врачи сделали экстренное кесарево. Артистка признавалась, что переживала из-за этого и не могла принять свое «новое» тело после операции. По словам певицы, на проработку этой проблемы у нее ушло два года.

Подольская отмечала, что следит за питанием и старается заниматься спортом минимум три раза в неделю. По словам певицы, она обладает типом фигуры с выпирающим животом, поэтому в комментариях часто пишут о ее новой беременности. Звезда признавалась, что иногда расстраивается из-за этого, но научилась не зацикливаться.