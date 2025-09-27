Кайли Дженнер похвасталась фигурой в кружеве

Бизнесвумен Кайли Дженнер снялась в боди и колготках из кружева. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Кайли Дженнер показала фигуру в розовом боди из кружева и белых колготках. Образ дополнил черный топ и белые туфли. Волосы она распустила и сделала макияж с матовой помадой собственного бренда.

© Газета.Ru

На прошлой неделе Кайли Дженнер стала лицом нового выпуска журнала WWD. Звезда реалити-шоу позировала в черном мужском костюме с брюками, белой рубашкой и галстуком. Образ дополнили туфли с острым мысом. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий вечерний макияж.

Позже Кайли Дженнер выложила в личном блоге фото, где позировала в розовом латексном бюстгальтере и юбке-карандаш. Ей также сделали укладку с легкими локонами и макияж с акцентом на глазах и румянами на щеках. В кадре бизнесвумен также продемонстрировала маникюр с розовым маникюром.