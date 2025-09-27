Акне: что нужно знать об его лечении

Высыпания на коже лица, которые специалисты называют акне, а люди без медобразования - просто прыщами или угрями, по мнению многих, - удел подростков. Но акне возникает и во взрослом возрасте. Почему это происходит и как справиться, "Российской газете" рассказала врач-дерматолог, косметолог Зарема Омарова.

© unsplash

«Акне - это хроническое заболевание, которое проявляется в виде высыпаний: угрей или прыщей на коже лица, спины, груди и плеч. Главными причинами появления акне являются генетически опосредованный воспалительный процесс, наследственно обусловленная гиперандрогения, гиперкератоз. Сальные железы в этом случае имеют особое расположение, характер работы и плотность, — проясняет доктор Омарова. — Принято считать, что акне дебютирует у подростков в период гормональных изменений. Однако взрослые сталкиваются с этим заболеванием не реже, в основном страдают от него женщины».

Во взрослом возрасте акне может дебютировать по ряду причин - из-за дисбаланса гормонов, избыточной выработки кожного жира, бактериальных инфекций.

При наследственной предрасположенности спровоцировать развитие заболевания могут любые внешние факторы, например, переезд в жаркий климат или недостаточное, неправильное очищение кожи, использование кремов со слишком плотной консистенцией, наружных комедогенных средств, например масла для массажа, отмечает специалист.

Как бороться с акне?

Важно придерживаться диеты: отказаться от злоупотребления молочными продуктами (особенно цельного молока), простых углеводов, фастфуда. У некоторых взрослых ухудшение состояния может спровоцировать прием некоторых спортивных добавок, спортивного питания. Противопоказаны при акне курение и алкоголь.

Нужно также ограничить потребление жирной, острой пищи, соли и сахара.

Стресс считается главным триггером заболевания во взрослом возрасте. Кортизол провоцирует усиленную выработку себума - кожного сала. Кроме того, этот гормон при хроническом стрессе может угнетать функцию гипоталамуса и гипофиза, что приводит к дисбалансу половых гормонов.

Как правильно поставить диагноз?

Во взрослом возрасте определить акне можно по характеру высыпаний. Как правило, это яркие, довольно болезненные, нередко с гнойным содержимым элементы, а также комедоны ("черные точки"). Отличается и месторасположение акне. У подростков высыпания преимущественно локализуются в Т-зоне, а во взрослом возрасте - на подбородке и щеках.

Как лечить?

Проблема позднего акне - они гораздо сложнее поддаются лечению и чистке. Значительно возрастает риск развития постакне в виде застойных пятен и рубцов из-за снижения способности кожи к регенерации.

«Очень важно не заниматься самолечением. Акне - это самостоятельное заболевание, которым занимается дерматолог. Нередко акне является следствием сбоя внутренней системы организма, поэтому может потребоваться мультидисциплинарный подход: консультация у диетолога, гинеколога, эндокринолога и гастроэнтеролога. Это определит дерматолог по результатам осмотра», — отмечает Зарема Омарова.

По ее словам, в случае системного сбоя не обойтись без тщательного обследования - анализа крови на половые гормоны, гормоны щитовидной железы. Для лечения акне врач-дерматолог использует лекарственные препараты: наружные или системные, например ретиноиды, а затем поддерживающую терапию.

«Важным элементом терапии станет изменение привычного домашнего ухода за кожей лица. Потребуются мягкие средства для умывания, которые не нарушают целостность гидролипидной пленки. Тоник с щелочным составом для восстановления pH кожи после умывания, некомедогенное увлажняющее средство. Обычно рекомендовано дополнить домашний уход противовоспалительными средствами - это могут быть сыворотки с противовоспалительными и осветляющими компонентами, очищающие маски с фруктовыми кислотами. Скорее всего, придется придерживаться профессиональных уходовых средств, они оказывают активное акне-протективное действие и одновременно обладают ухаживающим эффектом», — советует специалист.

Полностью вылечить акне довольно сложно. Но при грамотно подобранной терапии и приверженности лечению со стороны пациента, как правило, можно достигнуть длительной стойкой ремиссии, подчеркивает дерматолог.