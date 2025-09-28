Стилист перечислил самые трендовые оттенки с Недели моды в Милане

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, перечислил самые трендовые оттенки с Недели моды в Милане. Об этом он написал в Telegram-канале.

© globallookpress

«Миланская Неделя Моды скоро закончится, но уже точно можно сказать, что следующая весна будет яркой! В фаворитах у дизайнеров: заводной апельсин, молодой баклажан и сочный лайм», — написал Рогов.

До этого Александр Рогов посоветовал носить блузы из кружева. Стилист также выложил пост в личном блоге, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий «Модного приговора» обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер Миучча Прада.

Александр Рогов также выложил пост, в котором призвал носить юбки из бусин весной. Он отметил, что похожую технику, например, уже использовали Chanel, Lemaire, Bottega Veneta и еще несколько нишевых марок.