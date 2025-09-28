Холли Берри взбудоражила фанатов фото в бикини

Голливудская актриса Холли Берри показала фигуру в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

59-летняя Холли Берри предстала перед камерой в шоколадно-белом бикини. Актриса стояла с распущенными волосами спиной к фотографу. Снимок был сделан на фоне горы.

В августе Холли Берри продемонстрировала фигуру в черной полупрозрачной кружевной ночнушке, под которую не стала надевать бюстгальтер. Актриса добавила к образу венок из цветов. Знаменитость была запечатлена с уложенными распущенными волосами и без косметики.

До этого Холли Берри опубликовала в личном блоге фото, где предстала в красной майке, украшенной кружевом. При этом актриса не стала надевать бюстгальтер. Артистка предстала перед камерой с распущенными кудрявыми волосами. Знаменитость лежала в кругу в бассейне.

Позже Холли Берри посетила бал Met Gala, который состоялся в Институте костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Голливудская актриса позировала на ковровой дорожке в черном прозрачном макси-платье в полоску от Лакуана Смита, украшенном пайетками. При этом артистка не стала надевать белье. Знаменитость добавила к образу укороченный жакет, босоножки на каблуках, шляпу, серьги, колье и кольца. Холли Берри уложили волосы и сделали макияж с коричневыми тенями, румянами и розовой помадой.