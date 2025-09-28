Дочь Дональда Трампа предстала в мини-юбке на фоне небоскребов

Дочь президента США Дональда Трампа, Иванка Трамп, снялась в мини-юбке. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

43-летняя Иванка Трамп позировала в черном топе, который сочетала с мини-юбкой в тон, колготками и туфлями на каблуках. Бизнесвумен также надела золотой браслет и кольца. Дочь Трампа предстала перед камерой с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и нюдовой помадой на фоне небоскребов.

© Газета.Ru

Несколько недель назад Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер посетили мероприятие Michael Rubin's REFORM Alliance Casino Night, которое прошло в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Дочь президента США вышла в свет в серебристом платье Georges Hobeika Couture с глубоким декольте. Бизнесвумен добавила к образу черный клатч, кольца, браслет и серьги. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с черными стрелками и розовым блеском для губ.

Джаред Кушнер выбрал для мероприятия белую рубашку с бабочкой, черный брючный костюм и туфли.

До этого папарацци подловили Иванку Трамп, когда она проводила время с супермоделью Жизель Бюндхен и ее возлюбленным Хоакимом Валенте. Знаменитости катались на яхте в Майами. К ним также присоединилась дочь звезды подиумов Вивиан и ее подруга.