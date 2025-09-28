Наоми Кэмпбелл посетила показ Dolce & Gabbana в прозрачном топе

Супермодель Наоми Кэмпбелл продемонстрировала фигуру в топе из прозрачного кружева. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

55-летнюю Наоми Кэмпбелл подловили папарацци 27 сентября во время Недели моды в Милане. Супермодель заметили перед показом Dolce & Gabbana. Манекенщица вышла в свет в черном топе из прозрачного кружева, жакете, туфлях на каблуках и массивных солнцезащитных очках. Звезда подиумов появилась на публике с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле.

© Газета.Ru

На днях Наоми Кэмпбелл приняла участие в показе бренда Dilara Findiloglu. Супермодель вышла на подиум в черном кожаном платье с глубоким декольте, которое дополняли болеро в тон, перчатки, латексные лосины, туфли на каблуках и ожерелья и цепи. Знаменитости сделали объемную укладку и макияж с черными тенями и розовой помадой.

На прошлой неделе Наоми Кэмпбелл стала гостьей премьеры фильма «Битва за битвой», которая прошла в кинотеатре Odeon Luxe в Лондоне. Супермодель предстала перед фотографами в черном макси-платье с вырезами и туфлях на каблуках в тон. Манекенщица добавила к образу клатч, серьги и кольца. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и розовой помадой.