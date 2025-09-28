Кайли Дженнер выложила фото в кожаном образе

Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер снялась в кожаной мини-юбке. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

28-летняя Кайли Дженнер предстала перед камерой в черной расстегнутой куртке, которую дополнила мини-юбкой в тон с ремнями и остроносыми туфлями на каблуках с шипами. Модель собрала волосы в гладкий хвост с прядями у лица и сделала макияж с черными стрелками и коричневыми губами. Знаменитость позировала на фоне дома.

На днях Кайли Дженнер выложила в Instagram фото, сделанные во время полета на частном джете. Модель сидела в самолете в светло-сером спортивном костюме. На полу стояла редкая шоколадная сумка из крокодиловой кожи Hermes Birkin. Стоимость аксессуара на сайте Vestiaire Collective, который занимается перепродажей люксовых вещей, составляет $163 тысячи (около 13 690 000 рублей. — прим. ред.).

На прошлой неделе Кайли Дженнер стала лицом нового выпуска журнала WWD. Звезда реалити-шоу позировала в черном мужском костюме с брюками, белой рубашкой и галстуком. Образ дополнили туфли с острым мысом. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий вечерний макияж.