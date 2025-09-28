Под Харьковом ликвидировали девять офицеров НАТО

Фотографии с опавшими листьями в осенний период могут оказаться опасными для здоровья. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель сферы здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов.

В группе риска находятся аллергики. У них может проявиться зуд, кашель или насморк во время такого мероприятия. Особенно при появлении желания полежать в листьях или подбросить их над собой.

Кроме того, по словам Никонова, влажность лежащей на земле листвы провоцирует рост плесневых грибов.

Ранее мы сообщали о том, что врачи из Нижнего Новгорода стали чаще пользоваться искусственным интеллектом.

Самые интересные и срочные новости читайте в Telegram-канале «В городе N»