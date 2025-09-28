Экс-солистка группы SEREBRO предстала в топе и микрошортах

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина снялась в топе и микрошортах. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

40-летняя Ольга Серябкина предстала перед камерой в черном трикотажном топе с глубоким декольте, который дополнила облегающими короткими шортами. Певица также надела серьги, браслет и кольцо. Поп-исполнительница позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость сидела на диване.

В августе Ольга Серябкина появилась на премии Voice Influencer Awards 2025, которая прошла в Москве. Певица позировала перед фотографами в черном мини-платье, верх которого был украшен полупрозрачным кружевом. Артистка дополнила его пушистой шубой в тон. Поп-исполнительнице уложили волосы в локоны и сделали макияж с угольно-черными стрелками и темно-розовыми губами.

До этого Ольга Серябкина выложила фото в черном наряде, который состоял из полупрозрачного топа с длинными рукавами, мини-юбки и туфель на каблуках. Певица позировала с распущенными волосами и макияжем с угольно-черными стрелками, блестящими тенями и нюдовой помадой.