Вера Брежнева поделилась кадрами с тренировки

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» и певица Вера Брежнева продемонстрировала фигуру в шортах. Поп-исполнительница опубликовала видеоролик в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Вера Брежнева позировала в черном облегающем лонгсливе, коротких шортах в тон и белых носках. Певица сидела перед зеркалом с распущенными волосами и без макияжа. Знаменитость снялась перед тренировкой.

На днях Вера Брежнева опубликовала в личном блоге видео, где предстала перед камерой в черном облегающем боди с длинными рукавами, которое дополнила голубыми широкими джинсами и кожаными ботинками. Певица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в нюдовом стиле. Поп-исполнительница пела и танцевала на сцене.

На прошлой неделе Вера Брежнева продемонстрировала фигуру в купальнике. На фото артистка стояла перед зеркалом в оранжевом бикини, которое дополнила черной накидкой и солнцезащитными очками. Певица также надела цепочку с кулоном и золотые браслеты. Поп-исполнительница была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа.