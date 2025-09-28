Стилист объяснил, как правильно сочетать принты

Принт — это не только рисунок на ткани, это инструмент, который может подчеркнуть лицо, откорректировать пропорции и усилить настроение образа. Наверняка каждая девушка хоть раз в жизни испытывала затруднение, когда пыталась совместить в образе несколько узоров: кажется, нужно либо родиться стилистом, либо навсегда остаться в безопасной зоне однотонных вещей. На деле все не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Мы попросили стилиста и дизайнера Юлию Форгерон дать максимально подробную инструкцию, которая поможет перестать бояться принтов и начать ими управлять. Ниже привели основные принципы выбора принта, учитывая которые вы точно сможете собрать стильный и интересный образ.

© unsplash

1. Начните с ощущений

Первое и решающее правило: что вы чувствуете, глядя на узор? Комфорт и эмоциональный отклик важнее всех правил моды. Если принт вызывает радость и вам в нем уютно — это уже сильный аргумент в его пользу. Мода приходит и уходит, а ваше чутье — самый главный навигатор.

2. Кто главный в образе — вы или принт?

Задача одежды — подчеркнуть ваши особенности, а не затмить их.

«Принцип удачно выбранной одежды — это когда после встречи остается в памяти ваше лицо, а не леопардовая блуза», — отмечает стилист.

Идеальный принт дополняет, оттеняет, делает черты ярче, но не забирает внимание полностью. Если принт расположен в портретной зоне (плечи, грудь, ворот), он должен усиливать черты лица — по цвету и масштабу. Если хотите избежать акцента на лице — переносите активный узор на пояс, рукава или аксессуары.

3. Принцип подобия: соотнесите принт с линиями вашей внешности

И внешность, и фигура состоят из углов и округлостей, мелких и крупных черт. Принт — это визуальный язык, который может подстраиваться под эти линии:

мелкие черты гармоничнее всего подчеркивает мелкий рисунок.

крупные черты отлично уравновешивает крупный принт.

также можно использовать контрастное сочетание — крупный принт с мелким акцентом, это работает, если мелкий узор расположен не в портретной зоне.

При работе с типами фигур важно понимать задачу: уменьшить, увеличить или вытянуть. Геометрические принты, например полоска или ромбы, управляют длиной и шириной; флористика и анималистика акцентируют объем; арт-принты создают фокус там, где нужно. Используйте принт как оптическую иллюзию: если нужно уменьшить слишком большой участок — выберите более мелкий или вертикально ориентированный узор, а если стоит задача удлинить — на помощь придет вертикальная полоска или вытянутая геометрия.

4. Цвет — основа удачного сочетания

Цвет должен подходить вам по теплоте, светлости и контрастности. Чем контрастнее ваша внешность, тем более смелые сочетания вы можете себе позволить. Выбирайте принты, которые имеют хотя бы 1–2 общих цвета между собой или с базовой вещью — это «клей», который связывает образ.

5. Универсальные принты — миф или реальность?

Действительно существуют универсальные принты: горох, клетка, цветы, полоска. Они подстраиваются под разные образы, но всегда важно найти свою вариацию: размер гороха, масштаб клетки, плотность флористики. Если любимый принт не сочетается с типом внешности в портретной зоне — перенесите его в поясную или аксессуарную.

6. Сколько принтов может быть в одном образе?

Здесь все зависит от вашего желания. Если вы учитываете все вышеуказанные пункты, можно сделать самые смелые сочетания. Но нужно понимать: чем больше принтов в одном образе, тем сложнее их скомбинировать.

«В некоторых случаях вполне оправданы три, четыре и более принтов в одном образе, но это задачка со звездочкой», — комментирует эксперт.

7. Мода и тренды

Мода предлагает новые условия игры, но не диктует правила навсегда. Экспериментируйте: тренд — лучший способ попробовать необычные сочетания. Юлия Форгерон рекомендует попробовать в этом сезоне крупный горох, клетку виши, зебру или питона

Практическая инструкция: как собрать образ с принтами за 5 шагов