Стилист объяснил, как правильно сочетать принты

Полоска в горошек: как правильно сочетать принты
Принт — это не только рисунок на ткани, это инструмент, который может подчеркнуть лицо, откорректировать пропорции и усилить настроение образа. Наверняка каждая девушка хоть раз в жизни испытывала затруднение, когда пыталась совместить в образе несколько узоров: кажется, нужно либо родиться стилистом, либо навсегда остаться в безопасной зоне однотонных вещей. На деле все не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Мы попросили стилиста и дизайнера Юлию Форгерон дать максимально подробную инструкцию, которая поможет перестать бояться принтов и начать ими управлять. Ниже привели основные принципы выбора принта, учитывая которые вы точно сможете собрать стильный и интересный образ.
1. Начните с ощущений
Первое и решающее правило: что вы чувствуете, глядя на узор? Комфорт и эмоциональный отклик важнее всех правил моды. Если принт вызывает радость и вам в нем уютно — это уже сильный аргумент в его пользу. Мода приходит и уходит, а ваше чутье — самый главный навигатор.
2. Кто главный в образе — вы или принт?
Задача одежды — подчеркнуть ваши особенности, а не затмить их.
«Принцип удачно выбранной одежды — это когда после встречи остается в памяти ваше лицо, а не леопардовая блуза», — отмечает стилист.
Идеальный принт дополняет, оттеняет, делает черты ярче, но не забирает внимание полностью. Если принт расположен в портретной зоне (плечи, грудь, ворот), он должен усиливать черты лица — по цвету и масштабу. Если хотите избежать акцента на лице — переносите активный узор на пояс, рукава или аксессуары.
3. Принцип подобия: соотнесите принт с линиями вашей внешности
И внешность, и фигура состоят из углов и округлостей, мелких и крупных черт. Принт — это визуальный язык, который может подстраиваться под эти линии:
- мелкие черты гармоничнее всего подчеркивает мелкий рисунок.
- крупные черты отлично уравновешивает крупный принт.
- также можно использовать контрастное сочетание — крупный принт с мелким акцентом, это работает, если мелкий узор расположен не в портретной зоне.
При работе с типами фигур важно понимать задачу: уменьшить, увеличить или вытянуть. Геометрические принты, например полоска или ромбы, управляют длиной и шириной; флористика и анималистика акцентируют объем; арт-принты создают фокус там, где нужно. Используйте принт как оптическую иллюзию: если нужно уменьшить слишком большой участок — выберите более мелкий или вертикально ориентированный узор, а если стоит задача удлинить — на помощь придет вертикальная полоска или вытянутая геометрия.
4. Цвет — основа удачного сочетания
Цвет должен подходить вам по теплоте, светлости и контрастности. Чем контрастнее ваша внешность, тем более смелые сочетания вы можете себе позволить. Выбирайте принты, которые имеют хотя бы 1–2 общих цвета между собой или с базовой вещью — это «клей», который связывает образ.
5. Универсальные принты — миф или реальность?
Действительно существуют универсальные принты: горох, клетка, цветы, полоска. Они подстраиваются под разные образы, но всегда важно найти свою вариацию: размер гороха, масштаб клетки, плотность флористики. Если любимый принт не сочетается с типом внешности в портретной зоне — перенесите его в поясную или аксессуарную.
6. Сколько принтов может быть в одном образе?
Здесь все зависит от вашего желания. Если вы учитываете все вышеуказанные пункты, можно сделать самые смелые сочетания. Но нужно понимать: чем больше принтов в одном образе, тем сложнее их скомбинировать.
«В некоторых случаях вполне оправданы три, четыре и более принтов в одном образе, но это задачка со звездочкой», — комментирует эксперт.
7. Мода и тренды
Мода предлагает новые условия игры, но не диктует правила навсегда. Экспериментируйте: тренд — лучший способ попробовать необычные сочетания. Юлия Форгерон рекомендует попробовать в этом сезоне крупный горох, клетку виши, зебру или питона
Практическая инструкция: как собрать образ с принтами за 5 шагов
- Определите задачу: что хотите подчеркнуть или скрыть?
- Выберите доминантный принт или главный акцент.
- Подберите второй принт по правилу общей цветовой нити или масштаба: мелкое с крупным или однотонный якорь.
- Добавьте нейтраль — чтобы глаз мог переварить композицию. Например, джинс, однотонный плащ, базовая юбка.
- Проверьте в зеркале: то, как выглядит ваше лицо — главный критерий. Если внимание сразу к вам — образ работает.